نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يحتلون باحة في جامعة برلين الحرة

قام نشطاء مؤيدون للفلسطينيين باحتلال باحة في جامعة برلين الحرة حيث تجمع بين 80 و100 شخص، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة. وطالبت الجامعة التي اتصلت بالشرطة النشطاء بإخلاء المكان.

احتل نشطاء مؤيدون للفلسطينيين باحة في جامعة برلين الحرة اليوم الثلاثاء (السابع من آيار/ مايو 2024) . وتقدر متحدثة باسم الجامعةعدد المشاركين بما يتراوح بين 80 و100 شخص. وأعلنت الجامعة تصديا سريعا للفعالية. وقالت المتحدثة: "أمرت الجامعة بالإخلاء واتصلت بالشرطة". ولم تصدر الشرطة أي بيانات من جانبها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تنتظر الحصول على نظرة عامة على الوضع أولا.

ويمكن رؤية العديد من الخيام في صور التقطتها مجموعة ظهرت على إنستغرام تحت اسم "تحالف طلاب برلين" (Student Coalition Berlin). ودعت المجموعة إلى "احتلال جامعات ألمانية والمقاومة الطلابية" تضامنا مع غزة.

ويشار إلى أن الحرب في غزة قد اندلعت في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر عقب هجوم إرهابي غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل، وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع. ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

واحتج نشطاء يوم الجمعة الماضي في جامعة هومبولت ببرلين. ووفقا للشرطة، تجمهر حوالي 150 شخصا في مسيرة غير مسجلة. وطالب المتظاهرون بالحصول على قاعة محاضرات كمكان للتجمهر، وهو ما لم توافق عليه إدارة الجامعة. ونتيجة لذلك فتحت الشرطة تحقيقات للاشتباه في التحريض ومقاومة سلطات إنفاذ القانون في 37 حالة.

وفيالولايات المتحدةتشهد العديد من الجامعات منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفعاليات للتضامن مع الفلسطينيين هناك. ويتهم منتقدون الجزء المتطرف من الحركة الاحتجاجية على وجه الخصوص بمعاداة السامية والتقليل من خطورة حركة حماس. وبحسب تقارير إعلامية، تم اعتقال 2000 شخص على خلفية هذا الأمر.

ع.أ.ج/ ع ش/ ع.خ (د ب أ)