 نشطاء السلام يتخوفون من تداعيات حرب أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 29.04.2022

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DW الأخبار

نشطاء السلام يتخوفون من تداعيات حرب أوكرانيا

في الولايات المتحدة هناك عشرات الآلاف من المحاربين القدماء الذين شاركوا في الحرب الأمريكية ضد فيتنام وبعضهم أصبح ناشطا من أجل السلام بعدما أدرك أن الحرب يمكن أن تجرد الجنود من إنسانيتهم.

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