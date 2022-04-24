نشطاء السلام يتخوفون من تداعيات حرب أوكرانيا

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في الولايات المتحدة هناك عشرات الآلاف من المحاربين القدماء الذين شاركوا في الحرب الأمريكية ضد فيتنام وبعضهم أصبح ناشطا من أجل السلام بعدما أدرك أن الحرب يمكن أن تجرد الجنود من إنسانيتهم.
أتبعت ألمانيا تقليديا نهجا سياسيا يقوم على مبدأ عدم المشاركة في الحروب القتالية وعدم إرسال أسلحة إلى مناطق الحروب والأزمات، لكن حرب أوكرانيا بدأت تشكل "نقطة تحول" في العقيدة السياسية والعسكرية لألمانيا. فكيف حدث ذلك؟
في إطار الصراع في أوكرانيا، تحاول الدول الغربية أن تكون حذرة والحفاظ على توازن بين تكثيف مساعدتها العسكرية لكييف والحرص، حتى الساعة، على تجنب أي تدخل مباشر من شأنه أن يجعلها تبدو كطرف في الصراع بالنسبة إلى موسكو.
دعت الولايات المتحدة نحو 40 دولة للمشاركة في مؤتمر حول الحرب في أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، فيما حذرت موسكو من خطر "حقيقي" لنشوب حرب عالمية ثالثة.
دعا أمين عام الأمم المتحدة من موسكو إلى توفير الظروف المناسبة لحوار فاعل بشأن الأزمة الأوكرانية ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال والعمل على تخفيف معاناة السكان، وحث على إجراء تحقيق مستقل في "جرائم حرب محتملة".
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