نشطاء: السعودية تفرج مؤقتا عن أربع ناشطات أخريات

أفرجت السلطات السعودية عن أربع ناشطات أخريات على الأقل اليوم الخميس (الثاني من مايو/أيار 2019) في انتظار محاكمتهن، بحسب ما قال نشطاء. وصرحت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان في تغريدة على تويتر قائلة إنه تم "الإفراج الموقت عن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني، وورد الإفراج عن شدن العنزي" من دون تأكيد ذلك.

وذكر ناشط مقرب من عائلات 11 ناشطة يحاكمن في السعودية لفرانس برس أنه تم الإفراج موقتا عن خمس نساء. بيد أن موقع "معتقلي الرأي" قال في تغريدة على موقع تويتر بأنه تأكد من قيام السلطات السعودية بالإفراج المؤقت عن أربع معتقلات فقط.

وكانت السلطات السعودية قد أفرجت مؤقتا عن ثلاث من الناشطات هن المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب.

وكانت الناشطات اللائي يُحاكمن حاليا وعددهن 11 يطالبن بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل. وصعدت قضيتهن من الانتقادات الغربية لسجل السعودية في حقوق الإنسان.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)