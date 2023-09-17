نشطاء "الجيل الأخير" يلطخون بوابة براندنبورغ ببرلين والشرطة تتدخل

قام نشطاء معنيون بالمناخ برش أعمدة بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين بطلاء برتقالي وأصفر اليوم الأحد (17 سبتمبر/أيلول 2023) للضغط من أجل تحقيق مطالب وقف استخدام الوقود الأحفوري بحلول 2030 ومكافحة الاحتباس الحراري بشكل أفضل.

وقالت شرطة برلين على منصة إكس، تويتر سابقاً: "رش أعضاء جماعة تسمى (لاست جينيريشن) "الجيل الأخير" طلاءً برتقالياً من طفايات حريق على الأعمدة بالجزء الشرقي من بوابة براندنبورغ صباح اليوم".

وأضافت أن رجال الشرطة لاحظوا تشغيل رافعة هيدروليكية عند البوابة ومنعوا المحتجين من تسلق المبنى الشهير. واعتقلت جميع المحتجين الموجودين بالموقع البالغ عددهم 14، وفتحت تحقيقاً بخصوص الأضرار التي لحقت بالممتلكات حيث صنفت الواقعة على أنها تتعلق بإحداث تلفيات مادية تضر بالمجتمع.

وطوقت الشرطة المنطقة على نطاق واسع وذلك حسبما ذكر مراسل تابع لوكالة الأنباء الألمانية، وأفاد المراسل أن العديد من المارة أبدوا رد فعل رافضا لما قام به الناشطون.

وتصدرت (لاست جينيريشن)، وهي جماعة مقرها ألمانيا ضمن شبكة إيه 22 المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا والتي تضم منظمة (جاست ستوب أويل) أو "أوقفوا النفط فحسب" البريطانية، عناوين الأخبار في ألمانيا على أثر إقامة محتجين حواجز بشرية على الطرق بأن لصقوا أقدامهم بالأسفلت. وأدى تصرفهم إلى تنفيذ الولايات الاتحادية الألمانية حملة لإنفاذ القانون.

ونشرت مجموعة "الجيل الأخير" صوراً للطلاء الذي رشته على أعمدة البوابة على منصة إكس. وقالت إن أعمدة النصب التذكاري الستة في قلب العاصمة الألمانية رُشَّت "بطلاء تحذيري برتقالي باستخدام أدوات إطفاء حريق مجهّزة"، وأضافت : "لن نوقف احتجاجنا ما لم يبدأ تغيير جوهري. علينا وقف استخدام النفط والغاز الطبيعي والفحم بحلول 2030 على أقصى تقدير".

وانتشر الطلاء في الساحة الواقعة أمام النصب التذكاري، تاركًا آثارًا على الأرض. وقال النشطاء إنهم أرادوا توجيه رسالة مفادها أن "الوقت قد حان لإجراء تغيير سياسي" بهدف "الابتعاد عن الوقود الأحفوري"، بحسب بيانهم.

ونقل البيان عن المتحدثة باسم حركة "الجيل الأخير" ماريون فابيان قولها "يجب أن نتخلى عن النفط والغاز والفحم بحلول عام 2030 على أبعد تقدير. لقد حان الوقت ليتكلم (المستشار الألماني) أولاف شولتس بوضوح".

وأعلنت المجموعة عن أسابيع احتجاجية جديدة وقالت إن من المنتظر عودة حركات إغلاق الطرق في برلين مرة أخرى اعتباراً من غد الاثنين. وفي المقابل، تعتزم الشرطة العمل على الرد بسرعة ومراقبة التقاطعات المشهورة ومخارج الطرق السريعة بشكل مبكر.

وكانت السلطات الألمانية فتحت 2860 قضية قانونية ضد متظاهرين معنيين بشؤون المناخ في برلين، بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام في وقت سابق من اليوم لوكالة الأنباء الألمانية، بناء على طلبها.

ويشكل النشطاء الأعضاء في حركة "الجيل الأخير" المعنية بقضايا المناخ، 2458 حالة من القضايا، بينما هناك 402 ناشط ينتمون لحركة "تمرد ضد الانقراض".

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص من أجل المناخ في مقدمهم أطفال ومراهقون الجمعة في برلين وفي كل أنحاء ألمانيا لمطالبة حكومة أولاف شولتس بمزيد من الإجراءات لتحقيق الأهداف المناخية.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)