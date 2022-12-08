نشطاء "الجيل الأخير" لحماية المناخ يغلقون أحد مدرجي مطار ميونيخ

أعلن مطار ميونيخ بجنوب ألمانيا اليوم الخميس (الثامن من ديسمبر /كانون أول 2022) أنه تم إغلاق أحد مدرجي المطار بسبب احتجاج من جانبنشطاء حماية المناخ. وصرح متحدث باسم المطار اليوم بأن النشطاء قاموا بلصق أنفسهم على المدرج الواقع في شمال المطار.
وأضاف المتحدث أن هناك توقعات بحدوث اضطرابات في الحركة الجوية. وقامت الشرطة بمهمة واسعة النطاق إثر ذلك. وبحسب بيانات المطار، حاول نشطاء حماية المناخ الوصول أيضا إلى الجانب الجنوبي من المطار، ولكن الشرطة حالت دون حدوث ذلك.
وأعلنت مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ مسؤوليتها عن احتجاج اليوم عبر تغريدات على موقع "تويتر".
وأكدت متحدثة باسم المجموعة أهمية اتخاذ إجراءات في الوقت الحالي في ظل مخاطر تغير المناخ. وقالت إيمي فان بالن اليوم الخميس بعد إعلان المجموعة مسؤوليتها عن قيام بعض النشطاء بإغلاق أحد مدرجي مطار ميونخ بجنوب ألمانيا: "إننا مستعدون دائما لإجراء مباحثات بناءة... ولكن في ظل مواجهة خطر جحيم المناخ، فإننا بحاجة ولأفعال وليس عبارات جوفاء".
يشار إلى أن نشطاء من مجموعة "الجيل الأخير" يتمددون منذ أشهر في الشوارع ويعيقون بذلك حركة المرور، ما أدى أحيانا إلى عدم وصول سيارات الإسعاف للمصابين في الوقت المناسب.
كما دخلوا أيضا إلى مدارج الطائرات بمطار العاصمة الألمانية الجديد الشهر الماضي وقاموا بعرقلة رحلات جوية لمدة ساعتين تقريبا بالطريقة ذاتها. وألقوا أطعمة أكثر من مرة على لوحات في متاحف.
ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)
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نشطاء يقتحمون أكبر منجم للفحم في أوروبا
لنتخلص من الفحم.. الآن!
يوما واحدا قبل انعقاد الدورة الـ23 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، اجتمع عدد كبير من النشطاء المناهضين للفحم لأجل حث الدول على التخلّص التدريجي من الفحم لفائدة استخدامه في محطات توليد الطاقة. النشطاء المتظاهرون ارتدوا بذلات بيضاء واقية، وساروا لمسافة 10 كيلومترات تقريبا، من قرية مجاورة لمنجم هامباغ للفحم شمال الراين وستفاليا في ألمانيا.
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نشطاء يقتحمون أكبر منجم للفحم في أوروبا
النشطاء... أوقفوا التدمير
يعد هامباغ أكبر مصدّر لثاني أكسيد الكربون في أوروبا، وقد أدى توسيعه جزئيا إلى إزالة غابة يصل عمرها إلى ألف سنة، مخلفا وراءها العديد من القرى الأشباح، هذا إلى حد الآن، إذ ينتظر أن تكون له تداعيات أخرى. لا يثق هؤلاء النشطاء في المحادثات التي تحتضنها بون خلال قمة الـ23، إذ يقولون إنه لا قيمة لها ما دامت مثل هذه المناجم تستمر في العمل.
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نشطاء يقتحمون أكبر منجم للفحم في أوروبا
احتجاج سلمي ضد الفحم
رغم الحضور الأمني القوي، فإن المتظاهرين احتجوا على استمرار المنجم بشكل سلمي. حمل النشطاء لافتات ملوّنة وصبغوا وجوههم، بينما احتج نشطاء آخرون بالموسيقى. هذا ما وقع خلال النصف الأوّل من يوم الاحتجاج.
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نشطاء يقتحمون أكبر منجم للفحم في أوروبا
تحذير من الشرطة: الاقتحام أمر خطر!
بمجرّد ما اقترب النشطاء من المنجم، تحرّكت عناصر الشرطة وبدأت بتطويق المسيرة، منبهة عبر مكبرات الصوت أن على المتظاهرين عدم الدخول إلى المنجم باعتباره ملكية خاصة، زيادة على أن اقتحامه قد يعرّضهم إلى الخطر.
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نشطاء يقتحمون أكبر منجم للفحم في أوروبا
أهرب.. أهرب.. أهرب
غير أنه مع الاقتراب من المنجم، تحرك المتظاهرون بشكل سريع ومفاجئ، وبدأ نشطاء بينهم بالهرب والصراخ.
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نشطاء يقتحمون أكبر منجم للفحم في أوروبا
يوم من النجاح
يرى النشطاء أن الوقوف في وجه مثل هذه المناجم والاحتجاج هو أفضل طريقة للاحتجاج والمطالبة بإنهاء استخدام الفحم بشكل يضر البيئة. أصحاب المنجم قاموا لوقت قصير بإيقاف العمل، وهو ما اعتبره المتظاهرون نصرا كبيرا لهم.
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نشطاء يقتحمون أكبر منجم للفحم في أوروبا
لا مزيد من الفحم
النشطاء المناهضون للفحم يقولون إنه لا يوجد أيّ مكان في أوروبا يعرف كل هذه الحاجة للفحم، في استخدامات الكهرباء، كما عليه الحال بمنجم هامباغ. لذلك كان عدد منهم يصرخون بصوت عالٍ: أغلقوا المنجم، احموا البيئة.
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نشطاء يقتحمون أكبر منجم للفحم في أوروبا
الاحتجاج مستمر
في نهاية المسيرة، انضمت مجموعتان جديدتان، كانتا قد انفصلتا عن المظاهرة الرئيسية في البداية، إلى النشطاء المتظاهرين. كما ترون، عناصر الشرطة تعمل جاهدة على منع تقدمهم نحو المنجم.
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نشطاء يقتحمون أكبر منجم للفحم في أوروبا
حان دور السياسيين...
نجح النشطاء في توقيف العمل بعدة أجزاء من المنجم ليوم كامل. لكن هل سيقوم السياسيون باتخاذ إجراءات أقوى تجاه مناجم الفحم خلال القمة رقم 23 للمناخ؟ سنرى مدى إمكانية ذلك خلال الأيام المقبلة!