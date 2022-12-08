نشطاء "الجيل الأخير" لحماية المناخ يغلقون أحد مدرجي مطار ميونيخ

أعلن مطار ميونيخ بجنوب ألمانيا اليوم الخميس (الثامن من ديسمبر /كانون أول 2022) أنه تم إغلاق أحد مدرجي المطار بسبب احتجاج من جانبنشطاء حماية المناخ. وصرح متحدث باسم المطار اليوم بأن النشطاء قاموا بلصق أنفسهم على المدرج الواقع في شمال المطار.

وأضاف المتحدث أن هناك توقعات بحدوث اضطرابات في الحركة الجوية. وقامت الشرطة بمهمة واسعة النطاق إثر ذلك. وبحسب بيانات المطار، حاول نشطاء حماية المناخ الوصول أيضا إلى الجانب الجنوبي من المطار، ولكن الشرطة حالت دون حدوث ذلك.

وأعلنت مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ مسؤوليتها عن احتجاج اليوم عبر تغريدات على موقع "تويتر".

وأكدت متحدثة باسم المجموعة أهمية اتخاذ إجراءات في الوقت الحالي في ظل مخاطر تغير المناخ. وقالت إيمي فان بالن اليوم الخميس بعد إعلان المجموعة مسؤوليتها عن قيام بعض النشطاء بإغلاق أحد مدرجي مطار ميونخ بجنوب ألمانيا: "إننا مستعدون دائما لإجراء مباحثات بناءة... ولكن في ظل مواجهة خطر جحيم المناخ، فإننا بحاجة ولأفعال وليس عبارات جوفاء".



يشار إلى أن نشطاء من مجموعة "الجيل الأخير" يتمددون منذ أشهر في الشوارع ويعيقون بذلك حركة المرور، ما أدى أحيانا إلى عدم وصول سيارات الإسعاف للمصابين في الوقت المناسب.

كما دخلوا أيضا إلى مدارج الطائرات بمطار العاصمة الألمانية الجديد الشهر الماضي وقاموا بعرقلة رحلات جوية لمدة ساعتين تقريبا بالطريقة ذاتها. وألقوا أطعمة أكثر من مرة على لوحات في متاحف.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)