نشرة أخبار كورونا: ترامب لا يستبعد طلب تعويضات من الصين

أرقام مرعبة.. كورونا يواصل انتشاره عربيا ومصدره الأول إيران وإيطاليا

يواصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، ومن ضمنها دول عربية وشرق أوسطية. فقد اكتُشفت إصابة ما لا يقل عن 2476 شخصا بالفيروس في منطقة الخليج، وخصوصا إيران، التي أودى المرض بحياة 77 شخصا فيها.