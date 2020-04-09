 نشرة أخبار كورونا: اعتقال عشرات المتظاهرين ضد الإغلاق في برلين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

نشرة أخبار كورونا: اعتقال عشرات المتظاهرين ضد الإغلاق في برلين

Deutschland Berlin | Coronavirus | Demonstration (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

مواضيع ذات صلة

Bildergalerie Ramadan (Month of Ramadan von Reuters) Saudi-Arabien

رمضان في زمن كورونا: ماذا سيبقى من طقوس الشهر الفضيل؟ 09.04.2020

بأي حال سيأتي رمضان هذا العام وكيف سيمر في ظل الظروف الاستثنائية الحالية؟ هذا ما يشغل بال الكثير من المسلمين قبل أسبوعين من حلول الشهر المميز بالطقوس الدينية والعائلية، فماذا سيغير كورونا هذا العام؟

Italien Cremona | Coronavirus: Cremona Hospital

++ فيروس يحبس أنفاس العالم- متابعة متواصلة لأخبار كورونا++ 21.03.2020

يواصل فيروس كورونا المستجد حبس أنفاس العالم، وأصدرت دول أوامرها بحظر التجوال منعا لانتشار الفيروس، كما ظهرت بيانات جديدة حول أعداد الضحايا والمصابين بالفيروس الذي ضرب معظم دول العالم.

Iran Coronavirus

أرقام مرعبة.. كورونا يواصل انتشاره عربيا ومصدره الأول إيران وإيطاليا 03.03.2020

يواصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، ومن ضمنها دول عربية وشرق أوسطية. فقد اكتُشفت إصابة ما لا يقل عن 2476 شخصا بالفيروس في منطقة الخليج، وخصوصا إيران، التي أودى المرض بحياة 77 شخصا فيها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  