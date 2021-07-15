نشاط دبلوماسي ألمانيا لتجنب الحرب في أوكرانيا

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بدأت ألمانيا نشاطا دبلوماسيا ملحوظا من أجل تجنب الحرب في أوكرانيا. وأعلن المستشار شولتس عزمه زيارة الولايات المتحدة وبعدها موسكو للتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة.
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الانتقادات المتزايدة لنهج حكومته في التعامل مع روسيا، مؤكدا أنها ستدفع "ثمنا باهظا للغاية"، إذا هاجمت أوكرانيا. وكشف شولتس عن عزمه زيارة موسكو "قريبا" لبحث الأزمة الأوكرانية مع بوتين.
في ذروة الأزمة والتهديدات المتبادلة، أعلنت الإدارة الأمريكية وحلف الناتو تسليم رد خطي على المطالب الروسية. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أكد أن بلاده عرضت على روسيا "مسارا دبلوماسيا جادا" لحل الأزمة الأوكرانية.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب الولايات المتحدة التي تكثف مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد واشنطن لفرض عقوبات جديدة على روسيا.
دفعت الأزمة الأوكرانية برلين أمام معضلة مستعصية، كمن يبحث دون جدوى، عن مربّع الدائرة، وفق مثل ألماني شائع. وتتابع العواصم الغربية الصراع في شرق أوروبا بمزيج من الترقب والحذر آملة في حل دبلوماسي عاجل.
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