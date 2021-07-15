 نشاط دبلوماسي ألمانيا لتجنب الحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 03.02.2022

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نشاط دبلوماسي ألمانيا لتجنب الحرب في أوكرانيا

بدأت ألمانيا نشاطا دبلوماسيا ملحوظا من أجل تجنب الحرب في أوكرانيا. وأعلن المستشار شولتس عزمه زيارة الولايات المتحدة وبعدها موسكو للتوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة.

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