نسّاجو الحرير في ليون

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تعود تقاليد مهنة حياكة الحرير في ليون الفرنسية لمئات السنين، لكنها مهددة بالانقراض الآن. ومع ذلك، لا تزال بعض مصانع النسيج هناك تنتج أقمشة حريرية ثمينة حتى الآن.
مهاجرون كثر قادمون من دول إفريقية تعيش أزمات وحروب. يجمعهم "الحلم الأوروبي"، لكن طرق الوصول تختلف. منهم من اختار العبور عبر دول شمال القارة والبحر المتوسط. بينما اختار آخرون الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي.
عندما اندلعت احتجاجات "الريع العربي" قبل نحو عقد من الزمن، فشلت الحكومات الغربية في التقاط زمام المبادرة والمساهمة في تلبية تطلعات الشعوب إلى الحرية والديمقراطية، وفوّتت بذلك فرصة تاريخية. فما أسباب ذلك الموقف المتفرج؟
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