 نسّاجو الحرير في ليون | يوروماكس | DW | 19.06.2022

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يوروماكس

نسّاجو الحرير في ليون

تعود تقاليد مهنة حياكة الحرير في ليون الفرنسية لمئات السنين، لكنها مهددة بالانقراض الآن. ومع ذلك، لا تزال بعض مصانع النسيج هناك تنتج أقمشة حريرية ثمينة حتى الآن.

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