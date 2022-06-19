نسّاجو الحرير في ليون

فوت فرصة تاريخية.. لماذا تقاعس الغرب في دعم "الربيع العربي"؟

عندما اندلعت احتجاجات "الريع العربي" قبل نحو عقد من الزمن، فشلت الحكومات الغربية في التقاط زمام المبادرة والمساهمة في تلبية تطلعات الشعوب إلى الحرية والديمقراطية، وفوّتت بذلك فرصة تاريخية. فما أسباب ذلك الموقف المتفرج؟