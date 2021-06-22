نسّاجو الحرير في ليون الفرنسية

تدخل في آخر لحظة منع اعتقال الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي

في 2021 صدر حكم بسجنها بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية الجزائرية ومنعت من السفر، لكن أميرة بوراوي اجتازت حدود بلدها ووصلت لتونس، التي اعتقلت فيها وقدمت للقضاء، قبل أن تتدخل فرنسا وتحصل على إذن رئاسي بالسفر إلى ليون.