 نسّاجو الحرير في ليون الفرنسية | يوروماكس | DW | 16.04.2023

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يوروماكس

نسّاجو الحرير في ليون الفرنسية

تعود تقاليد صناعة الحرير اليدوي في ليون الفرنسية لمئات السنين، إلا أنها حرفة باتت مهددة بالانقراض. وحتى القرن التاسع عشر اعتبرت المدينة مركز صناعة الحرير في أوروبا. ولم يتبق اليوم سوى القليل من الورش.

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