نسّاجو الحرير في ليون الفرنسية

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تعود تقاليد صناعة الحرير اليدوي في ليون الفرنسية لمئات السنين، إلا أنها حرفة باتت مهددة بالانقراض. وحتى القرن التاسع عشر اعتبرت المدينة مركز صناعة الحرير في أوروبا. ولم يتبق اليوم سوى القليل من الورش.
أدى تشبث الرئيس إيمانويل ماكرون بمشروع إصلاح التقاعد لموجة تمرد غير مسبوقة في فرنسا تهدد بانقسامات غير محسوبة العواقب. ويتابع المراقبون الألمان والأوروبيون بقلق تطورات الوضع في بلد بات يفتقد للتوافقات الضرورية للإصلاح.
في 2021 صدر حكم بسجنها بتهم الإساءة للدين ولرئيس الجمهورية الجزائرية ومنعت من السفر، لكن أميرة بوراوي اجتازت حدود بلدها ووصلت لتونس، التي اعتقلت فيها وقدمت للقضاء، قبل أن تتدخل فرنسا وتحصل على إذن رئاسي بالسفر إلى ليون.
أكد كيليان مبابي أن هدفه في الوقت الحالي قيادة المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وأن الفوز بالكرة الذهبية أو الحذاء الذهبي ليس هدفه الأساسي في البطولة. وكشف مبابي عن سبب تهربه من الصحافة.
"سأقطع خطوة تلو الأخرى وسأنافس على لقب كبير هذا العام"، بعد جراحة في الركبة تحاول التونسية أنس جابر استعادة أفضل مستوياتها إذ حققت أول ألقابها لهذا الموسم بعد فوزها على بليندا بنتشيتش في نهائي تشارلستون المفتوحة.
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