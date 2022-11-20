نسخة سورية لمونديال قطر يؤديها أطفال المخيمات في إدلب

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لانتشال أطفال المخيمات في إدلب السورية من واقعهم المرير قامت منظمة بنفسج بتنظيم بطولة لكرة قدم الأطفال تحاكي مونديال قطر
بعد انتظار دام 12 عاماً، حلّ اليوم المنتظر لقطر التي تفتتح كأس العالم لكرة القدم، على وقع شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات لم تنقطع منذ منحها حق الاستضافة، خلطت عالم الرياضة بالسياسة والأعمال والبيئة وحقوق الإنسان.
عام قبل انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، الانتقادات الموجهة للإمارة بسبب ملف حقوق الإنسان لم تتوقف ويتوقع أن البطولة لن تمر من دون ارتفاع أصوات منتقدة من المشجعين وحتى اللاعبين. وقطر تؤكد أن البطولة تصب في خدمة الجميع.
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