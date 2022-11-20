 نسخة سورية لمونديال قطر يؤديها أطفال المخيمات في إدلب | DW الأخبار | DW | 21.11.2022

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نسخة سورية لمونديال قطر يؤديها أطفال المخيمات في إدلب

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