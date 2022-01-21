 ″نسخة جديدة مطوَّرة من الحرب الباردة″ بين روسيا والغرب؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

"نسخة جديدة مطوَّرة من الحرب الباردة" بين روسيا والغرب؟

تعيد المحادثات الروسية الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية إلى الأذهان اجتماعات سابقة استضافتها المدينة لمسؤولين روس وأمريكيين ابان فترة الحرب الباردة، التهديدات القائمة تذكر بحقبة متوترة واجهها العالم واعتقد أنها انتهت.

المحادثات بين روسيا وأمريكا بخصوص الأزمة الاوكرانية لم تسفر عن تقدم (21/1/2021)

المحادثات بين روسيا وأمريكا في جنيف بخصوص الأزمة الاوكرانية لم تسفر عن تقدم

 

سلسة المحادثات التي شهدتها جنيف، المدينة المحايدة والتي كثيرا ما استضافت مفاوضات في فترة الحرب الباردة، كبار المسؤولين الروس والأمريكيين لمناقشة مسائل الصواريخ والأسلحة النووية ومناطق النفوذ في وقت يُخشى معه من تفجر نزاع محتمل.

وتكثر الإشارات في المدينة السويسرية إلى الصراعات على النفوذ بين الشرق والغرب في القرن العشرين، ما يعيد إلى الأذهان الحقبة المتوترة ما بين الحرب العالمية الثانية وانهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، عندما بدا أن العالم يواجه مصيرًا مجهولًا.

مختارات

رغم وصفها بأنها صريحة وجوهرية، إلا أن المحادثات التي جمعت بين روسيا والولايات المتحدة حول التصعيد في أوكرانيا لم تؤد إلى خلاصات، وسط مخاوف من هجوم موسكو على كييف.

وبدأ المعسكران المتنافسان في طرح المقارنات علنا، حتى وإن كان المراقبون يلاحظون اختلافات بارزة.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الشهر الماضي "ما نشهده اليوم هو نوع من نسخة جديدة من الحرب الباردة، حرب باردة مطورة"، محملا المسؤولية للولايات المتحدة.

وفي برلين، المدينة التي كان يقسمها ذات يوم جدار أصبح رمزا للحرب الباردة، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس من أن أي غزو روسي لأوكرانيا، وهو ما تخشى دول الغرب حصوله في أي لحظة، من شأنه أن يعيد العالم إلى فترة "كانت فيها هذه القارة وهذه المدينة مقسومتين نصفين ... وشبح حرب شاملة يلقي بثقله على الجميع".

تذكير بحقبة الماضي

وتعيد التهديدات القائمة إلى الأذهان حقبة الحرب الباردة، خاصة مع وجود أوجه تشابه كبيرة، فجغرافيا موسكو تقابل دول الغرب، كما كان الوضع في السابق.

وعسكريا أيضا، يبرز مرة أخرى خطر تحول نزاع محلي تخوضه قوات بالوكالة، إلى مواجهة أوسع نطاقا ومباشرة أكثر بين قوى عظمى.

وكما في ذروة الحرب الباردة، حشدت القوتان حلفاءهما وتدافعان عن مناطق نفوذهما في عرض تقليدي للواقعية السياسية.

وإذ يشتبه الأمريكيون في أن الروس يرغبون في استخدام بيلاروس قاعدة خلفية لأي هجوم محتمل على أوكرانيا، فإن حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي حاولت الولايات المتحدة مؤخرا تصويبه باتجاه الصين، قد أعاد اكتشاف سبب وجوده منذ تأسيسه عام 1949، وهو بالتحديد الدفاع عن أوروبا غير السوفياتية من هجوم محتمل تشنه موسكو.

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضابط الاستخبارات السوفياتية السابق (كي جي بي)، يمارس "سياسة حافة هاوية على غرار الحرب الباردة، والتهديد والترهيب بهدف تعزيز صورة بوتين كرجل قوي"، حسبما قالت الاستاذة في جامعة كورنل سارة كريبس لوكالة فرانس برس.

ويرخي مكان اجراء المحادثات إلى العبارات المستخدمة والمسائل المطروحة للنقاش، بطابع عتيق على مفاوضات الجانبين المتعلقة بنشر الصواريخ والجنود على أبواب الكتلة المضادة.

شهدت المدينة السويسرية محادثات ذكرت بالحرب الباردة

شهدت المدينة السويسرية محادثات ذكرت بالحرب الباردة

تراجع المكوِّن الإيديولوجي

غير أن جون بولتون الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب أشار إلى أن المواجهة المباشرة الحالية تفتقر إلى المكون الايديولوجي للشيوعية مقابل الديموقراطية الليبرالية والذي "شكل إطار الحرب الباردة".

وقال "ما نراه الآن هو نوع من مواجهة تقليدية لسياسات القوة في القرن التاسع عشر، ولا أعتقد أنها تحتوي على إيديولوجية".

وأضاف "المسألة المباشرة التي نواجها لا تتعلق فقط بأوكرانيا، بل بمحاولة بوتين إما إعادة تأكيد السيطرة الروسية على الاتحاد السوفياتي السابق، أو على أقل تقدير فرض هيمنة روسية عليه".

وبالنسبة لبولتون فإن الأزمة الحالية هي نتيجة نهائية لابتعاد طويل ناتج عن عدم بصيرة قادة الغرب والمفكرين الذين أسكتهم في التسعينات وهم بناء عالم من دون نزاع كبير ولم يدركوا أن موسكو لم تتقبل حقا تفكك إمبراطوريتها. وهذا ما أشار إليه بوتين في 2005 بوصفه "الكارثة الكبرى" في القرن الأخير.

وقال بولتن إن "بوتين صبور وسريع الحركة" مضيفا بأن العملية "لم تكن سريعة تماما، لكنها كانت متسقة" في إشارة إلى التدخل العسكري الروسي في جورجيا عام 2008 وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.

وإذا اندلعت أزمة اليوم، سيكون من أسبابها أيضا الانسحاب الجزئي للولايات المتحدة من الساحة الدولية، فالرئيس جو بايدن قال بوضوح إنه لا يعتزم زج الولايات المتحدة مباشرة في نزاع جديد.

ورأى بولتون أنه "من الواضح أن بوتين يعتقد أن روسيا مقدر لها أن تكون قوة عظمى" وأن الزعيم الروسي يمقت على الأرجح أن بكين حلت مكان روسيا في لعب دور المنافس الأول لواشنطن.

وسواء كنا في حرب باردة أم لا، فإن الرهانات الاستراتيجية بالكاد تغيرت. آنذاك "كانت هناك أسلحة نووية - الكثير منها - لكن الردع نجح. لم يكن أي من الجانبين يريد إشعال حرب نووية لأن لا أحد سيفوز بتلك الحرب"، وفق كريبس. و"القليل تغير بشأن تلك الديناميكية بخلاف الأشخاص المعنيين، لكن الشيء الأكثر أهمية، أي الحسابات الاستراتيجية، ما زالت هي نفسها".

وحذرت قائلة "سنرى هذه الأنواع من الأزمات تأتي وتذهب" لكن في المستقبل، وكما في فترة الحرب الباردة في الماضي، فإن "الردع سيكبح الإجراءات التصعيدية الكبرى".

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 27:17

مسائيةDW : المحادثات الأمريكية - الروسية حول أوكرانيا...طريق مسدود؟

مواضيع ذات صلة

Russian President Vladimir Putin, right, and Russian Defense Minister Sergei Shoigu attend the launch of the construction of new nuclear submarines and other warships via video conference on the side of the International Military Technical Forum Army-2021 in Alabino, outside Moscow, Russia, Monday, Aug. 23, 2021. Putin has launched the construction of new nuclear submarines and other warships, part of a sweeping military modernization effort amid tensions with the West. He gave orders for two nuclear submarines armed with intercontinental ballistic missiles along with two diesel-powered submarines and two corvettes at shipyards in Severodvinsk, St. Petersburg and Komsomolsk-on-Amur. (Evgeniy Paulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

هل تقامر روسيا باجتياح أوكرانيا وتتجاهل التحذيرات الغربية؟ 21.01.2022

هل سيكون هناك اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا فعلا؟ أم هو مجرد ضغط على الغربيين؟ يرى خبراء أن حشد الجنود الروس على الحدود الأوكرانية يقدّم لموسكو مروحة خيارات واسعة، ومنها توجيه ضربات عسكرية.

Annalena Baerbock, Foreign Minister of Germany, holds a press conference with her counterpart from the US, Antony Blinken, after talks with the foreign ministers of Great Britain and France at the Federal Foreign Office in Berlin, Germany, Thursday, Jan.20, 2022. (Kay Nietfeld/Pool via AP)

أزمة أوكرانيا ـ بيربوك وبلينكن يحذران روسيا من "عواقب وخيمة" 20.01.2022

يتخوف الغرب من أن يصل الخلاف بين موسكو وكييف إلى غزو روسي لأوكرانيا. وخلال لقاء مع نظيرها الأمريكي ببرلين حضت وزيرة خارجية ألمانيا روسيا على تخفيف حدة التصعيد، بينما توعد بلينكن بالرد على أي تجاوز روسي للحدود الأوكرانية.

FILE PHOTO: Russian paratroopers walk before boarding Ilyushin Il-76 transport planes as they take part in the military exercises Zapad-2021 staged by the armed forces of Russia and Belarus at an aerodrome in Kaliningrad Region, Russia, September 13, 2021. REUTERS/Vitaly Nevar/File Photo

موسكو تتوعد الغرب بـ"أخطر العواقب".. والناتو يرفض مطالب روسية 21.01.2022

رغم وصفها بأنها صريحة وجوهرية، إلا أن المحادثات التي جمعت بين روسيا والولايات المتحدة حول التصعيد في أوكرانيا لم تؤد إلى خلاصات، وسط مخاوف من هجوم موسكو على كييف.