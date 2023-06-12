نساء يقمن بإعالة نصف مليون أسرة عراقية

اليوم العالمي للمرأة ـ مسيرات تطالب بالمساواة في الحقوق

خرجت مسيرات حاشدة في جل الدول للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعد عام من حظر تعليم الفتيات في أفغانستان، واندلاع احتجاجات حاشدة تتعلق بحقوق المرأة في إيران، وإلغاء حكم تاريخي خاص بالإجهاض في الولايات المتحدة.