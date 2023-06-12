نساء يقمن بإعالة نصف مليون أسرة عراقية

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أظهرت احصائية أن 467 الف اسرة عراقية تعيلها نساء. ويرى الخبراء أن هذا يعود لكثرة الارامل بعد حرب داعش وإلى كثرة المطلقات واضطرار نساء كثر للعمل عندما يكون الازواج عاطلين عن العمل.
لم يعد مجال إزالة الألغام حكرا على الرجال في ليبيا إذ اقتحمت عدد من النساء هذا المجال الخطر كجزء من توجه دولي لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.
خرجت مسيرات حاشدة في جل الدول للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بعد عام من حظر تعليم الفتيات في أفغانستان، واندلاع احتجاجات حاشدة تتعلق بحقوق المرأة في إيران، وإلغاء حكم تاريخي خاص بالإجهاض في الولايات المتحدة.
أصدرت شبكة "البارومتر العربي" تقريرا حول نوايا ودوافع الهجرة في البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. البحث أظهر أن مؤشرات الهجرة لدى الشباب في الدول العربية تسير في منحى تصاعدي مقارنة بالسنوات السابقة.
من جديد تحاكم ألمانيا، امرأة ألمانية بتهمة استعباد شابة إيزيدية. وبدأت في كوبلنز محاكمة "نادين ك." التي جعلت هي وزوجها من امرأة إيزيدية عبدة لهما. وكان الزوج يقوم باغتصاب وضرب الشابة الأيزيدية بانتظام بعلم زوجته.
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