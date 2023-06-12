 نساء يقمن بإعالة نصف مليون أسرة عراقية | DW الأخبار | DW | 14.06.2023

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DW الأخبار

نساء يقمن بإعالة نصف مليون أسرة عراقية

أظهرت احصائية أن 467 الف اسرة عراقية تعيلها نساء. ويرى الخبراء أن هذا يعود لكثرة الارامل بعد حرب داعش وإلى كثرة المطلقات واضطرار نساء كثر للعمل عندما يكون الازواج عاطلين عن العمل.

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