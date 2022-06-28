 نساء يشاركن لأول مرة في تحكيم مباريات كأس العالم لكرة القدم | DW الأخبار | DW | 30.06.2022

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DW الأخبار

نساء يشاركن لأول مرة في تحكيم مباريات كأس العالم لكرة القدم

سيشهد مونديال قطر لكرة القدم هذا العام مشاركة 3 نساء في تحكيم المباريات. ومن بينهم اليابانية يوشيمي التي تريد إبراز جاذبية كرة القدم. ومن أجل تحقيق هدفها وإثبات نفسها تحرص على التدريب في هدوء.

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