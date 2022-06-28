نساء يشاركن لأول مرة في تحكيم مباريات كأس العالم لكرة القدم

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سيشهد مونديال قطر لكرة القدم هذا العام مشاركة 3 نساء في تحكيم المباريات. ومن بينهم اليابانية يوشيمي التي تريد إبراز جاذبية كرة القدم. ومن أجل تحقيق هدفها وإثبات نفسها تحرص على التدريب في هدوء.
في 2013 اضطرت السلطات القطرية، تحت حملة على مواقع التواصل شجبت "عبادة الأصنام"، إلى إزالة التمثال البرونزي لـ"نطحة رأس" زين الدين زيدان، وذلك بعد أقل من شهر فقط من نصبه في الدوحة. لكن ما مصير هذا التمثال الآن؟
كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العراق، وقد استطاعت أن تجمع مختلف مكونات البلاد معًا. كان المشجعون يتطلعون إلى إقامة أول مباراة دولية على أرض العراق منذ أكثر من عقد، لكن الآمال تبددت.
ليس غياب إيطاليا المفاجأة المدوية الوحيدة التي شهدتها مرحلة التصفيات للتأهل إلى مونديال قطر، ولكن هناك أخرى ستؤدي إلى غياب أسماء رنانة في عالم كرة القدم وعلى رأسها محمد صلاح.
أكدت بولندا رفضها مواجهة روسيا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد البولندي للعبة، مرجعا السبب إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.
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