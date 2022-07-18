نساء يتحدن ضد الهجمات عبر الإنترنت

بعد فضائح التحرش الجنسي.. هل تنجح هوليوود في محاربة التنمر؟

ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهيرة، لكن صخب الحفل والاستعدادات له في ظل كورونا لم يطغ على صخب آخر متصاعد يتمثل في ظاهرة التنمر. فهل تنجح هوليوود، التي هزتها فضائح التحرش الجنسي، في محاربة التنمر؟