نساء يتحدن ضد الهجمات عبر الإنترنت

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تدعم النساء بعضهن البعض في مكافحة المتصيدين عبر الإنترنت. ساهمت في ذلك حملة "أنا أيضا" (مي تو) العالمية، التي جعلت اهتمامات المرأة أكثر وضوحا في العالم العربي أيضا.
ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهيرة، لكن صخب الحفل والاستعدادات له في ظل كورونا لم يطغ على صخب آخر متصاعد يتمثل في ظاهرة التنمر. فهل تنجح هوليوود، التي هزتها فضائح التحرش الجنسي، في محاربة التنمر؟
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