 نساء يتحدن ضد الهجمات عبر الإنترنت | كليك | DW | 15.12.2021

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كليك

نساء يتحدن ضد الهجمات عبر الإنترنت

تدعم النساء بعضهن البعض في مكافحة المتصيدين عبر الإنترنت. ساهمت في ذلك حملة "أنا أيضا" (مي تو) العالمية، التي جعلت اهتمامات المرأة أكثر وضوحا في العالم العربي أيضا.

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