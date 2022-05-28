نساء فولفسبورغ يفزن بكأس ألمانيا للمرة الثامنة على التوالي

توج فريق فولفسبورغ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للسيدات للمرة الثامنة على التوالي والتاسعة في مسيرته ليعادل الرقم القياسي.

وأحرز فولفسبورغ اللقب بفوزه الساحق في المباراة النهائية اليوم السبت (28 مايو/ أيار 2022) على توربين بوتسدام 4 /صفر.

وحسم فولفسبورغ الفوز منذ الشوط الأول حيث أنهاه متقدما بثلاثة أهداف دون رد، بواقع هدفين لإيفا بايور وهدف لجيل رورد، ثم أحرزت دومينيك يانسن الهدف الرابع في الشوط الثاني من ضربة حرة مباشرة.

وحقق فولفسبورغ فوزه الـ40 على التوالي في كأس ألمانيا، في طريقه للتتويج بثنائية الدوري والكأس للمرة السادسة. وعادل فولفسبورغ إنجاز فرانكفورت في التتويج بلقب كأس ألمانيا للسيدات تسع مرات.

وفاز بوتسدام بلقب كأس ألمانيا للسيدات ثلاث مرات بين عامي 2004 و2006، لكنه خسر في خمس مباريات نهائية منذ ذلك الحين.

وشهدت المباراة التي جرت في كولونيا حضور أكثر من 17 ألف مشجع، من بينهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ص.ش/خ.س (د ب أ)