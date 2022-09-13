نساء عربيات في ألمانيا: "قراراتي حريتي الشخصية!"

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تعيش بعض النساء المهاجرات من دول المنطقة العربية تحديات يومية في أوروبا عامة وألمانيا خاصة. تتمحور بعض هذه التحديات حول تعرضهن للعنصرية ورغبة بعضهم بنزع الحجاب والعيش باستقلالية
قصدوا أوكرانيا من أجل تحصيل العلم، لكن بعد سنوات من الجد والدراسة وجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود ومستقبل مجهول. طلبة من بلدان عربية فروا من حرب أوكرانيا إلى ألمانيا لإنقاذ مستقبلهم الدراسي. DW عربية التقت بعضهم.
سلسلة وثائقية من DW حول صحفيين ومعارضين يواجهون تهديدات خطيرة بالسجن أو الاغتيال. البداية من المكسيك الذي تعدّ أخطر مكان للصحفيين، ولقاء مع امرأة تحدت أصحاب النفوذ وعصابات المخدرات.
قلما يجد المرء دولة ما في أرجاء المعمورة الأربعة لم تطأها قدما لاجئ سوري. كيف لا واللاجئون أضحوا أحد أبرز تجليات الصراع في سوريا وعنوانه الأعرض. فهل مازال أصحاب الشأن يمنون النفس بالعودة لبلادهم حيث لا خبز ولا سلام؟
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