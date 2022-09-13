 نساء عربيات في ألمانيا: ″قراراتي حريتي الشخصية!″ | جعفر توك | DW | 18.10.2022

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جعفر توك

نساء عربيات في ألمانيا: "قراراتي حريتي الشخصية!"

تعيش بعض النساء المهاجرات من دول المنطقة العربية تحديات يومية في أوروبا عامة وألمانيا خاصة. تتمحور بعض هذه التحديات حول تعرضهن للعنصرية ورغبة بعضهم بنزع الحجاب والعيش باستقلالية

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