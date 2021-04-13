نساء سوريات يعملن بجني المحاصيل الزراعية لإعالة أسرهن

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تعمل آلاف النساء في سوريا بجني المحاصيل الزراعية ويعانين من تدني الأجور وساعات العمل الطويلة ولكن الحاجة والواقع الاقتصادي دفعهن للعمل دون توقف.
مجددا، تمدد أنقرة التفويض الممنوح لجيشها للقيام بعمليات عسكرية في سوريا والعراق وليبيا، ضدّ كل جماعة تعتبرها "إرهابية". ومنذ 2013 يتمّ التجديد لهذا التفويض لمدة عام واحد، وهذه المرة اشتدت لهجة المعارضة.
يعتمد الملايين في إدلب على المساعدات الخارجية التي تمر عبر معبر باب الهوى الحدودي؛ ومع قرب انتهاء التفويض الأممي لإرسال المساعدات، صدرت تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية إذا أغلق المعبر الذي بات شريان حياة الملايين.
في الوقت الذي تستمر فيه غارات النظام السوري وحليفته روسيا على مناطق ريف إدلب الجنوبي، تظاهر المئات أمام النقاط التركية هناك، متهمين أنقرة بعدم التحرك لحماية المدنيين من القصف.
تظاهرت مئات النساء في مدينة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا ضد ممارسات "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على المحافظة. كما خرج المئات من أهالي المدينة في مظاهرة جابت أغلب شوارع المدينة دون الوصول لمقرات الهيئة.
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