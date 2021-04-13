نساء سوريات يعملن بجني المحاصيل الزراعية لإعالة أسرهن

بعد القصف... مظاهرات ضد "تقصير الضامن" التركي في إدلب

في الوقت الذي تستمر فيه غارات النظام السوري وحليفته روسيا على مناطق ريف إدلب الجنوبي، تظاهر المئات أمام النقاط التركية هناك، متهمين أنقرة بعدم التحرك لحماية المدنيين من القصف.