 نساء سوريات يعملن بجني المحاصيل الزراعية لإعالة أسرهن | DW الأخبار | DW | 18.10.2021

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نساء سوريات يعملن بجني المحاصيل الزراعية لإعالة أسرهن

تعمل آلاف النساء في سوريا بجني المحاصيل الزراعية ويعانين من تدني الأجور وساعات العمل الطويلة ولكن الحاجة والواقع الاقتصادي دفعهن للعمل دون توقف.

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