 نساء رائدات في أسيا | صنع في ألمانيا | DW | 01.06.2022

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صنع في ألمانيا

نساء رائدات في أسيا

مدينة بنغالور هي وادي السيليكون في الهند. منطقة جذب لشركات التكنولوجيا الكبيرة والشركات الناشئة. غير أن الأمر ليس سهلاً على النساء. إذ لا يوجد سوى عدد قليل من النساء المؤسِّسات لأن النماذج التي يحتذى بها لا تزال تقليدية.

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