نساء رائدات في أسيا

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مدينة بنغالور هي وادي السيليكون في الهند. منطقة جذب لشركات التكنولوجيا الكبيرة والشركات الناشئة. غير أن الأمر ليس سهلاً على النساء. إذ لا يوجد سوى عدد قليل من النساء المؤسِّسات لأن النماذج التي يحتذى بها لا تزال تقليدية.
منذ بداية الحرب على أوكرانيا ترد تقارير عن المعاملة غير المتكافئة والتمييز ضد غير الأوكرانيين في محطات القطار والحدود. والآن بعد أن أصبح مواطنو هذه الدول الأخرى منتشرين في أنحاء أوروبا، فإنهم يواجهون تحديات إضافية.
غالبا ما يستخدم الدين لتبرير عدم المساواة بين المرأة والرجل في بعض البلدان الإسلامية. لكن خبراء يتحدثون عن حركة "نسوية إسلامية" تطالب بحقوق المرأة استنادا للإسلام نفسه. مبادرة في أفغانستان نهجت هذا الطريق، فإلى أين وصلت؟
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