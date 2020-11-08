 نساء بايرن يقهرن البطل ـ بداية السيطرة البافارية على البطولة؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.11.2020

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رياضة

نساء بايرن يقهرن البطل ـ بداية السيطرة البافارية على البطولة؟

تمكن فريق بايرن ميونيخ النسائي من قهر البطل الحالي في ألمانيا فولفسبورغ بنتيجة واضحة. وهذا يطرح سؤالا حول قدرة لاعبات بايرن ميونيخ على سحب البساط من تحت البطل، الذي تبدي لاعباته مقاومة كبيرة.

فريق بايرن ميونيخ النسائي قهر البطل الحالي في ألمانيا فولفسبورغ بنتيجة واضحة

فريق بايرن ميونيخ النسائي قهر البطل الحالي في ألمانيا فولفسبورغ بنتيجة واضحة

احتلفت لاعبات بايرن ميونيخ لكرة القدم بفوزهن الكبير في الدوري الألماني على حاملات اللقب لاعبات فولفسبورغ. أربعة أهداف لهدف واحد، حصيلة ثقيلة بالنسبة للاعبات البطل.

يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأنه إعلان بداية السيطرة البافارية على كرة القدم النسائية أيضا. ولكن هناك 13 مرحلة متبقية من عمر الدوري الألماني للسيدات.

فريق المدرب يينس شوير يضع منذ فترة نصب عينيه الزحف نحو اللقب كهدف. ولكن هذا الانتصار الكبير فاق كل التوقعات. جودة الأداء التي قدمتها لاعبات ميونيخ كانت مثيرة للإعجاب، وهي على مستوى الجودة التي كان يتوقع أن يقدمها فولفسبورغ: هدوء أمام الضغط، وفعالية كبيرة إضافة إلى ثقة بالنفس مثيرة للإعجاب.

الشوط الأول قدمت فيه لاعبات فولفسبورغ أداء أفضل مع هجوم منظم باتجاه مرمى ميونيخ، ولكن الأخير استغل أخطاء خصمه بشكل أفضل. وهذا ما يصنع الفارق من أجل المنافسة على اللقب. مدرب بايرن، شوير، يتحدث عن ذلك: "من حيث العقلية وترجمة الفرص، قدمنا أفضل أداء لهذا الموسم، مع فارق عن جميع المنافسين".

ما بعد انتصار بايرن

كادر فريق بايرن يضم حاليا لاعبات بمستوىً عالٍ، حتى في صفوف الاحتياط، أكثر من أي فريق آخر في البوندسليغا. ورغم إصابة النجمتين يوفانا دامنيانوفيتش وجوليا غفين، إلا أن المدرب شوير نجح مع لاعباته الدوليات كارولين سيمون وليندا دالمان وليا شولر في تقديم أداء من الطراز الرفيع أمام فولفسبورغ الضيف.

هذه البدائل في الكادر هي التي تصنع الفارق، وتدفع بقاطرة الفريق نحو الصدارة. ولكن التربع على الصدارة يعني مزيدا من الضغط  على اللاعبات، ويطرح السؤال: كيف سيتصرفن مع هذا الضغط. خصوصا مع عودة مباريات دوري الأبطال وامتلاء رزنامة المباريات. سنرى إن كان بايرن ميونيخ للسيدات سيفاجئنا أكثر.

ما بعد هزيمة فولفسبورغ

تجد حاملات اللقب أنفسهن في وضع المطارد، وهو وضع لم تعتد عليه لاعبات فولفسبورغ، اللواتي يسيطرن منذ زمن على ألقاب الكرة النسائية الألمانية. آخر خسارة بهذا الفارق تلقاها الفريق قبل خمسة مواسم أمام بوتسدام.

والآن لم يعد الفوز كافيا لفولفسبورغ من أجل العودة للصدارة، بل يجب أن تضيع البافاريات بعض النقاط، وأن لا يخسرنّ هن أي نقاط.

"بايرن يسير الآن على السكة باندفاع وسيكون من الصعب دفعه للاهتزاز"، يقول المدير الرياضي فولفسبورغ رالف كيلرمان، ولكنه يعقّب بالقول: "إنهم يعرفون أيضا أننا سنكون مرشحين للقب، بمجرد أن يتعادلوا في مباراة".

طموح كيلرمان وفريقه يصدم بالوضع الحالي للتشكيلة. بدءا من مغادرة اللاعبة الهامة، بيرنيله هاردر، قبيل انطلاق الموسم بأيام قليلة، ثم جاءت إصابة الوافدة الجديدة باولينه بريمر، وإصابة إيفا بايور، وقائدة الفريق أليكساندرا بوب. غياب هاتين الآخريتين كان تأثيره واضحا في مواجهة بايرن. فوجود مهاجمة سريعة كان يمكن أن يقلب المعادلة أمام البافاريات.

ياسمينا شفايملر/ف.ي

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