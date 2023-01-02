 نساء إيران - الكفاح الطويل نحو الحرية | عن كثب | DW | 30.03.2023

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عن كثب

نساء إيران - الكفاح الطويل نحو الحرية

قبل ستة أشهر بدأت الاحتجاجات في إيران بانتفاضة نسائية. فبعد مقتل مهسا أميني يطالب الشعب بمزيد من الحقوق، رافعاً شعار: "امرأة، حياة، حرية". لكن رد النظام كان وحشيا للغاية.

يسلط هذا الفيلم الضوء على نساء إيرانيات ما زلن يخاطرن بحياتهن من أجل الثورة. تقول إحدى اللواتي التقت بهن: "إذا لم نُظهر عزيمة في مواجهتهم الآن، ولم نحاول توجيه ضربة قوية لهم، فسيبقون ممسكين بمقاليد السلطة في بلدنا لعقود." إلى أي مدى يمكنهن تحمل ضغط نظام الملالي وما الذي يدفعهن للانتفاض؟ وما هو دور الإيرانيات في المنفى في دعم الانتفاضة عن بعد؟ تنشط المحامية شورى هاشمي مثلاً عبر نشر صوراً ومقاطع فيديو يومياً من إيران على تويتر، وأيضاً ناتالي أميري مراسلة القناة الألمانية الأولى سابقاً في إيران، التي أراد النظام أخذها كرهينة. وكذلك شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وأول قاضية في تاريخ إيران. جميعهن يكافحن بطرق مختلفة من أجل الحرية السياسية، وضد اضطهاد المرأة والاضطهاد الديني وإرهاب الدولة.

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