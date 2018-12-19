نساء آدم بيرسن – الممثل ذو الوجه الغريب

يتكلم آدم بيرسن عن نفسه بلا تحفظ، وهذا نادرٌ لمن هو في مثل وضعه. لكن أغرب ما نقلته عنه صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية هو رواياته مع النساء، فهي تقترب من مغامرات عاطفية لكنها تنتهي بنهايات محزنة غالباً. وهكذا يروي الممثل البريطاني مغامرته مع امرأة سويدية دعاها لموعد في مقصف (كافتيريا) متجر الأثاث السويدي "إيكيا". ويفسر بيرسن اختياره المكان بالقول: "ظننت أنّ المكان سيثير حنينها إلى الوطن، وكنت قبل ذلك قد استشرت بضعة أصدقاء، أجمعوا بالكامل أنّ الاختيار سيثير لديها مشاعر الحنين وسيكون الموقف مثيراً، لكن ما حدث بعد ذلك أنها بقيت تنظر إليّ عبر الطاولة محدقة في وجهي وهي تلتهم كرات اللحم المقلية من طبقها الذي دفعتُ له مبلغاً من عرق جبيني".

كان ذاك لقاؤه الثاني مع تلك المرأة، ثم جاء لقاؤه بها في السينما، واعتبره تقليدياً أكثر من سابقه، مشيراً إلى أنّه جاء مخيبا للآمال. أما لقاؤه الرابع بها فيوجزه بالقول: "كان لقاء وداع في صالة الرحلات المغادرة بمطار غاتويك، فقد كانت عائدة للسويد، ومع ذلك لم تجب عن رسائلي النصية...خمسة أعوام وقت أكثر من كافٍ لعدم الجواب!!"

لكن الغريب أنّ لقاءه السينمائي بصديقته السويدية جرى في صالة تعرض فيلم الخيال العلمي "أندر ذي سكن" (تحت الجلد) والذي شارك آدم بيرسن نفسه في تمثيله أمام سكارلت جوهانسن. ويعلق بيرسن بضيق على هذا الوضع بالقول: "ظننتُ أنها لو رأتني إلى جانب سكارلت جوهانسن في فيلم معروف فقد يدور في خلدها مدى حسن حظها لأنها تخرج معي".

آدم بيرسن ممثل السينما والتلفزيون البالغ من العمر 33 عاماً، ولد طفلاً طبيعياً، ثم اصطدم رأسه بجسم صلب وهو في الخامسة، فأصيب بمرض نادر اسمه "neurofibromatosis"، أو الورام العصبي الليفي، حيث تنمو أورام غير سرطانية على مسار أعصاب المصاب في أماكن من جسده. وفي حالة آدم، نمت الأورام في وجهه فغيرت كل مسار حياته، ولم يعد ينتفع من شهادته في إدارة الأعمال.

لكن شهرة بيرسن في عالم السينما والتلفزيون ووضعه المالي الجيد وسعادته الظاهرة لم تجعله راضياً قط عن نفسه، ويعلق على هذه الحقيقة بالقول: "أن تكون سعيداً غير أن تكون كاملاً، فالسعادة عندي هي في أن أعيش مع عاهتي".

سبق ظهور بيرسن في السينما ظهوره التلفزيوني في مسلسل وثائقي على القناة البريطانية الرابعة اسمه "الحسناء والوحش"، وقد كان في الكواليس، ثم مثل أدواره الأولى أمام الكاميرا. وفي عام 2011 مثل في فيلم "الوجه القبيح للكبرياء"، ومثل أدواراً في أفلام وثائقية للقناة البريطانية الرابعة ولقناة "بي بي سي".

أحدث أدواره السينمائية كانت هذا العام في فيلم المخرج آرون شيمبيرغ "مقيّد مدى الحياة"، حيث لعب دور ممثل متباين المظهر.

يعيش آدم بيرسن اليوم مع والديه وأخيه، وقد تصالح مع من كانوا يضطهدونه خاصة في المدرسة. لكن الناس ما زالوا يحملقون به حين يسير في الشارع، ويعلق على مواقفهم بالقول: "لن أقول أني اعتدت الأمر (تحديقهم فيه)، ولكني لم أعد أهتم لما يفكر فيه الغرباء، وبهذا تفوز عليهم، وإلا سيسحقك هذا الشعور" .

ملهم الملائكة/ ي.أ