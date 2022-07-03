 نزهة تحت راية ملك الشمس | يوروماكس | DW | 03.07.2022

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يوروماكس

نزهة تحت راية ملك الشمس

في حدائق قصر فو لو فيكونت بالقرب من باريس، يمكن للضيوف الذهاب في رحلة عبر الزمن. نزهة كما في عصر الملك لويس الرابع عشر يقضون فيها اليوم مرتدين الأزياء التاريخية.

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