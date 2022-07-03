نزهة تحت راية ملك الشمس

بيع حذاء ماري أنطوانيت، آخر ملكات فرنسا، بأربعة أضعاف قيمته

بسعر بدأ بعشرة آلاف يورو طرح حذاء حريري لماري أنطوانيت، آخر ملكات فرنسا، والتي أعدمت خلال الثورة الفرنسية، للبيع في مزاد في باريس، لكن "الاهتمام الكبير" من هواة المجموعات "العالميين" جعل بيع الحذاء يحقق سعراً أعلى بكثير.