نزهة تحت راية ملك الشمس

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في حدائق قصر فو لو فيكونت بالقرب من باريس، يمكن للضيوف الذهاب في رحلة عبر الزمن. نزهة كما في عصر الملك لويس الرابع عشر يقضون فيها اليوم مرتدين الأزياء التاريخية.
بسعر بدأ بعشرة آلاف يورو طرح حذاء حريري لماري أنطوانيت، آخر ملكات فرنسا، والتي أعدمت خلال الثورة الفرنسية، للبيع في مزاد في باريس، لكن "الاهتمام الكبير" من هواة المجموعات "العالميين" جعل بيع الحذاء يحقق سعراً أعلى بكثير.
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