"نرجيلة الميلاد" تتسبب بحروق بالغة لمراهق بألمانيا

أصيب مراهق (16) عاماً في ألمانيا بحروق بالغة عندما أراد إشعال فحم لنرجيلة أُهديت إليه بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

وشب الحريق في منزل المراهق، بمدينة تيلغته بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، عشية عيد الميلاد، حيث تسرب غاز مسال من خرطوشة استخدمها الشاب لإشعال فحم نرجيلته، ما أدى إلى نشوب حريق في إكليل عيد الميلاد الذي كان بالقرب من النرجيلة. وتم نقل المراهق المصاب إلى مستشفى متخصص على متن مروحية إنقاذ.

ر.ض/ هـ.د (د ب أ)