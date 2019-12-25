 ″نرجيلة الميلاد″ تتسبب بحروق بالغة لمراهق بألمانيا | عالم المنوعات | DW | 25.12.2019

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منوعات

"نرجيلة الميلاد" تتسبب بحروق بالغة لمراهق بألمانيا

تسببت نرجيلة قدمت كهدية عيد الميلاد الـ"كريسماس" في إصابات بالغة لمراهق في ألمانيا عشية عيد الميلاد، مما أدى إلى نقله إلى مستشفى متخصص على متن مروحية إنقاذ. كيف ذلك؟

Deutschland Shisha-Bar in Berlin (picture-alliance/dpa/S. Stache)

نرجيلة

أصيب مراهق (16) عاماً في ألمانيا بحروق بالغة عندما أراد إشعال فحم لنرجيلة أُهديت إليه بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

 وشب الحريق في منزل المراهق، بمدينة تيلغته بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، عشية عيد الميلاد، حيث تسرب غاز مسال من خرطوشة استخدمها الشاب لإشعال فحم نرجيلته، ما أدى إلى نشوب حريق في إكليل عيد الميلاد الذي كان بالقرب من النرجيلة. وتم نقل المراهق المصاب إلى مستشفى متخصص على متن مروحية إنقاذ.

ر.ض/ هـ.د (د ب أ)

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit Warschau Polen (picture-alliance/dpa/M. Obara)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    طريق وارسو الملكي في بولندا

    في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول يستعد الطريق الملكي لإرتداء حلة من الأضواء البراقة والألوان الزاهية بمناسبة حلول احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يبدأ الطريق من القلعة الملكية ويمتد على مسافة تبلغ عشرة كيلومترات مما يجعله الطريق الأطول من نوعه في العالم. تُحيط الحدائق والقصور والمنازل الكبيرة بهذا الطريق الرائع الذي يمتد وسط العاصمة البولندية وارسو.

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit London UK (picture-alliance/dpa/J. Nguyen)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع أوكسفورد في لندن

    يرتدي شارع أوكسفورد أشهر الشوارع الرئيسة في مدينة لندن حلة من الاضواء البراقة والألوان الزاهية بمناسبة حلول احتفالات أعياد الميلاد و رأس السنة الجديدة. تعود مناسبة تزيين الشارع إلى عام 1959. أكثر من نصف مليون زائر ومتسوق يرتادون عادة شارع أوكسفورد الذي يُعتبر من أكثر شوارع أوربا اكتظاظاً بالمتسوقين.

  • Frankreich Festbeleuchtung auf der Champs-Elysees (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع الشانزليزيه

    الأنوار البراقة تملأ جنبات شارع الشانزليزيه الأكثر شهرة بمناسبة حلول الاحتفالات بأعياد الميلاد و رأس السنة الجديدة. باستطاعة الزوار الاستمتاع بالمقاهي التي تنتشر على أرصفة الشارع الفسيحة حتى ساعة متأخرة من الليل. ستُضاء أكثر من 400 شجرة، وكما جرت العادة تقوم جهة أو شخصية ما برعاية إضاءة الأشجار. في هذا العام 2018 سيقوم كارل أوتو لاغرفيلد مصمم الأزياء الألماني برعاية إضاءة الأشجار.

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit Wien Österreich (picture-alliance/dpa/G. Hochmuth)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع غرابن في فيينا

    يشهد شارع غرابن الذي يبدأعند منطقة ستوك آيزن بلاتز ويمتد حتى نقطة التقاء توكلاوين و كول ماركت حملة تزيين بمناسبة حلول الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. كما تشهد أيضاً المنطقة المخصصة للمشاة التي تقع في قلب العاصمة النمساوية فيينا حملة لتزيينها بالأضواء البراقة والألوان الزاهية اتفالا بهذه المناسبة.

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit Spanien (picture-alliance/dpa/S. Spaziani)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع فيا دي كوندوتي في روما

    يشهد شارع فيا دي كوندوتي في العاصمة الإيطالية روما حملة تزيين بالأضواء البراقة والألوان الزاهية بمناسبة حلول الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يضم هذا الشارع أشهر محلات العلامات التجارية وبيوت الأزياء العالمية، كما يضم أيضاَ أشهر المقاهي والمطاعم.

  • Brüssel Belgien Weihnachtsmarkt Weihnachtsbeleuchtung (picture-alliance/Photoshot/Z. Huansong)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    ساحة غراند بلاس في بروكسل

    تشهد ساحة غراند بلاس في العاصمة البلجيكية بروكسل حملة تزيين بالأضواء البراقة والأنوار الزاهية بمناسبة حلول احتفالات أعياد الميلاد. تتميزساحة غراند بلاس بالمنازل الفاخرة التي تعود إلى القرن السابع عشر وبمبنى البلدية الذي يعود إلى القرن الخامس عشر. أُدرِجت الساحة على موقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو لاسيما أنها تُعتبر من أجمل الساحات في العالم.

  • Weihnachtsbeleuchtung und Märkte weltweit Spanien Madrid (picture-alliance/dpa/A. Sibaja)

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    ساحة مدريد بلازا ميور

    تشهد ساحة بلازا ميور في العاصمة الإسبانية مدريد حملة تزيين بالأضواء البراقة والألوان الزاهية. تُقامُ عادة الاحتفالات الرسمية في هذه الساحة التي تقع في قلب مدينة مدريد، وكانت الساحة قد أنشئت في عام 1617 أثناء حكم الملك فيليب الثالث.

  • Schweiz Weihnachtsschmuck Bahnhofsstrasse in Zürich

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع بانهوف في مدينة زيوريخ

    تم تزيين شارع بانهوف في مدينة زيوريخ السويسرية بالأضواء الملونة في إطار الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يُعْتَبَرشارع بانهوف من أهم الوجهات السياحية في سويسرا وأكثرها شهرة على الصعيد العالمي. يبلغ طول الشارع 1.400 متر وهو مُخَصص للمشاة. يضم الشارع العديد من المتاجر والمحلات والمقاهي والمطاعم ويعد أحد أهم مراكز التسوق.

  • Deutschland Weihnachtsschmuck Kurfürstendamm in Berlin

    احتفالات أعياد الميلاد... مدن أوروبية تتزين بالأضواء المتلألئة

    شارع كورفورستيندام

    شارع كورفورستيندام الذي يُعرفُ بشارع كودام تم تزيينه هو الآخر بالأضواء البراقة والمصابيح الملونة والأشجار.يعتبر هذا الشارع من أكبر وأشهر مراكز التسوق في العاصمة الألمانية برلين. كما يضم أشهر المباني التاريخية والمحلات التجارية المشهورة. الكاتب:كريستينا دايكه / غالية داغستاني

    الكاتب: غالية داغستاني


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