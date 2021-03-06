 نداء استغاثة من مخيم كارا تيبي للاجئين في ليسبوس اليونانية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 06.03.2021

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ثقافة ومجتمع

نداء استغاثة من مخيم كارا تيبي للاجئين في ليسبوس اليونانية

أصبح مخيم كارا تيبي للنازحين في جزيرة ليسبوس اليونانية غير مناسب لبقاء اللاجئين فيه بسبب ظروف الشتاء القاسية. وجمعيات الإغاثة الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن الظروف الكارثية هناك.

شهدت جزيرة ليسبوس بمخيم كارا تيبي عاصفة قوية خلال هذا الشتاء القارس الصورة: إلياس ماركو / رويترز

تسير الأمور من سيء إلى أسوأ في مخيم كارا تيبي المؤقت للنازحين في جزيرة ليسبوس اليونانية. ونشر السكان صوراً على حساب Now_you_see_me_moriaعلى تطبيق انستغرام، تظهر فيها أعمدة من تتصاعد فوق الخيام البيضاء الخاصة باللاجئين، وتظهر امرأتان وهما تطلبان المساعدة.

النص المصاحب للصورة يقول "حريق آخر في مخيم موريا الثاني في ليسبوس، احترقت خيمتان. هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، لأن الحكومة لا تهتم باللاجئين".

لا يستخدم سكان مخيمي موريا وكارا تيبي تطبيق إنستغرام فحسب، بل يستخدمون أيضاً منصة إلكترونية أخرى تسمى Now You See Me Moria للفت الانتباه إلى وضعهم المزري. ونظراً لعدم السماح للمصورين وأطقم التلفزيون من الخارج بالوصول إلى هناك، فإن هذه الصور ومقاطع الفيديو حالياً، هي الطريقة الوحيدة للحصول على معلومات حول شكل الحياة داخل المخيمات.

موقع مخيم كارا تيبي على الساحل يعني أن خيامه تتعرض لعواصف متكررة | الصورة: إلياس ماركو / رويترز

تحمل سكان المخيم انخفاضاً مفاجئاً وغير متوقع في درجات الحرارة، تزامن مع تساقط الثلوج على جزيرة ليسبوس. وتسبب هبوب رياح شديدة في تطاير أقمشة الخيام، وحالت التربة الطينية بالجزيرة دون تجفيف المياه، وتحولت المعسكرات إلى مكان موحل.

في 17 فبراير/ شباط، نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان تغريدة قالت فيها: "موجة برد تجتاح اليونان، ويعيش الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء في خيام أو ملاجئ مؤقتة في جزر ساموس وخيوس وليسبوس، في ظل درجات الحرارة المنخفضة والرياح الجليدية في ظروف محفوفة بالمخاطر".

يعيش حوالي 15000 نازح حالياً في عدد قليل من الجزر اليونانية، نصفهم يستقر في كارا تيبي بجزيرة ليسبوس. وتم إنشاء الموقع المؤقت بعد حريق دمر معظم مخيم موريا في أيلول/ سبتمبر 2020. وتقع كارا تيبي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذا هو السبب في أن سكانها يتعرضون بانتظام للعواصف والفيضانات.

داخل هذا المخيم يعيش حوالي 2500 قاصر. ومنذ حريق موريا، لم يعد يُسمح لسكان المخيم بإعداد وجباتهم بأنفسهم. وبدلاً من ذلك، تولى العسكر اليوناني مسؤولية إمدادهم بالطعام. كارا تيبي محاطة بسياج من الأسلاك الشائكة وتحت المراقبة المستمرة، فقد تم فرض إغلاق صارم لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا سارية في مخيم كارا تيبي | الصورة: نيكولاس إيكونومو / نور فوتو

"الخيام التي غمرتها المياه، والمراحيض والحمامات قليلة جداً، ولا تتوفر هناك أي حماية من العواصف والأمطار: يُظهر مخيم اللاجئين الذي تم إنشاؤه حديثًا في جزيرة ليسبوس اليونانية سياسة اللاجئين الفاشلة في أوروبا"، وفقًا لمنظمة الإغاثة الكاثوليكية الألمانية، التي ساعدت في تركيب دورات المياه وتوزيع وجبات الطعام والبطانيات وتقديم دروس اللغة الإنجليزية والاستشارات النفسية.

وتقول المنظمة إن المخيم - المصمم لاستيعاب ما يصل إلى 10000 شخص - غير مناسب لسكن حتى 7000 شخصاً يعيشون هناك حالياً. وتضيف أنه بصرف النظر عن عدم كفاية المرافق الصحية، لا يوجد مصدر موثوق للغذاء والماء.

شاركت إيزابيل شياني، مراسلة محطة WDR الألمانية مؤخراً مقطع فيديو مروّعًا على تويتر صوره أحد السكان يظهر شاباً يتحدى المطر الغزير والريح القوية للوصول إلى مرحاض متنقل - وهو إنجاز ليس سهلاً في كارا تيبي. ولفتت إيزابيل من خلال التغريدة إلى أنه من غير القانوني تصوير مثل هذا الفيديو وإرساله خارج المخيم.

في 17 فبراير/ شباط نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يفيد بأن أجزاء من كارا تيبي بنيت على أرض ملوثة بالرصاص. وحول هذا الموضوع علق بلقيس ويل، الباحث البارز في مجال الأزمات والنزاعات ضمن منظمة هيومن رايتس ووتش، بالقول: "بعد سبعة أسابيع من تلقي الحكومة اليونانية نتائج الاختبارات التي أظهرت مستويات الرصاص غير الآمنة، اتخذت الحد الأدنى من الإجراءات، وتستمر الآن في التقليل من المخاطر".

في غضون ذلك، استقبلت ألمانيا عائلات لاجئين إضافية من ليسبوس. ففي الـ 17 فبراير/ شباط المنصرم، هبطت طائرة تقل 26 عائلة في هانوفر. وقالت وزارة الداخلية الألمانية إن مجموعهم يبلغ 53 بالغاً و63 طفلاً. ومنذ مارس/ آذار 2020، استقبلت ألمانيا 1677 شخصًا من ليسبوس.

استقبلت ألمانيا أكثر من 1600 شخص من ليسبوس منذ مارس 2020

تقول المفوضية الأوروبية إنها رفعت تمويلها إلى 30 مليون يورو (36 مليون دولار) لنقل العائلات من ليسبوس إلى دول أخرى. إلى جانب ألمانيا، وَعَدَتْ كل من فرنسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وهولندا والنرويج والسويد أنها ستستقبل النازحين من اليونان.

أستريد برانج / م.ب

  • Griechenland, Lesbos: Brand im Flüchtlingslager Moria (Getty Images/AFP/M. Lagoutaris)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    ليلة الحرائق

    في ليلة الأربعاء (9 سبتمبر 2020) اشتعلت حرائق في مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية وفي عدة مواقع. ولذلك هناك فرضية أن الحرائق اُضرمت عن قصد. بعض سكان المخيم تحدثوا عن إحراق متعمد من طرف سكان محليين. وهناك تقارير تفيد بأن لاجئين هم الذين أضرموا النيران.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Imago Images/Xinhua/P. Balaskas)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    على قارعة الطريق

    تمكن سكان مخيم اللاجئين المكتظ من النجاة بحيث لم يُسجل موتى ولا مصابون. وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن الكثير من الأشخاص لجأوا إلى مرتفعات وغابات بالقرب من المخيم. وتفيد تقارير مساعدين بأن آلاف الأشخاص تائهون في الشوارع ولا يوجد طعام ولا ماء وتعم الفوضى.

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/E. Marcou)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    فقدان مقومات الحياة

    أُقيم المخيم لاحتضان 2800 شخص. وإلى حين نشوب الحرائق كان يعيش هناك نحو 12.600 لاجئ. وحتى قبل الحريق كانت ظروف الحياة كارثية. وعندما ننظر إلى هذه الصورة بعد الحريق، يظهر بسرعة جليا أنه في المستقبل القريب لا يمكن توفير حياة كريمة في المخيم.

  • Infografik Karte Griechenland mit Lesbos und Flüchtlingscamp Moria

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قريبا من تركيا

    مخيم اللاجئين موريا يقع في شرق الجزيرة اليونانية ليسبوس. ولا يبعد عن الشواطئ التركية سوى نحو 15 كلم. وليسبوس هي ثالث أكبر جزيرة في اليونان وبها حوالي 90.000 نسمة. وحوالي 38.000 شخص يعيشون في عاصمة الجزيرة ميتيليني البعيدة فقط بضعة كيلومترات من موريا.

  • Screenshot Google Maps Flüchtlingslager Moria, Lesbos, Griechenland (2020 CNES/Airbus, European Space Imaging, Maxar Technologies)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    إخفاء معالم صورة المخيم على غوغل

    من يرغب في مشاهدة مخيم اللاجئين موريا على خريطة غوغل من الجو فلا يسعفه الحظ. فصورة المخيم برمته تم إخفاء معالمها ولا يمكن التعرف عليه من خلالها. وردا على سؤال من دويتشه فيله DW قال موقع غوغل بأنه ليس هو من يقوم بحجب الصور، بل جهات ثالثة تنجز صور الأقمار الصناعية. ولا يُعرف لماذا تم إخفاء معالم صورة المخيم.

  • Die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos (DW/D. Tosidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    المخيم بصورة جوية

    هذه الصورة من الجو تكشف بأن المخيم توسع بشكل ملحوظ، ففي الوقت الذي يظهر فيه على صورة الأقمار الصناعية لخريطة غوغل أن المنزل بالسطح الأحمر لم يكن جزءا من المخيم، يبدو في الصورة الجوية أن المخيم يتوسع بشكل تدريجي ليشمل البناء المذكور.

  • Google Maps/Street View Screenshot Vorgeschichte des Flüchtlingslagers Moria/Aufnahme 2011 (2020 Google)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نظرة إلى الماضي

    تم التقاط صور لمنطقة المخيم في ديسمبر/ كانون الأول 2011. حينها لم يكن هناك مخيم موريا أو أي مخيم آخر. وعوضا عن ذلك كان هناك منشأة عسكرية. واعتبارا من أكتوبر 2015 تم في الموقع تسجيل طالبي لجوء قبل نقلهم إلى البر اليوناني.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    البقاء في المخيم يطول منذ الاتفاق مع تركيا

    في الوقت الذي ينبغي فيه بقاء المهاجرين في المخيم لوقت قصير ـ هذه الصورة تعود لأكتوبر 2015 ـ يستمر بقائهم في المخيم مع الاتفاقية الأوروبية التركية منذ مارس/ آذار 2016. ومنذ ذلك الوقت ينتظر طالبو اللجوء هنا توزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو ترحيلهم.

  • Bildergalerie Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (DW/D. Cupolo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    الانتظار والانتظار ثم الانتظار...

    بعد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لم يعد بوسع المهاجرين الانتقال إلى الأراضي البرية اليونانية، لأن تركيا لن تعيد استقبالهم في حال وصولهم إليها. وبما أن بلدان الاتحاد الأوروبي غير متحدة فيما يخص إيواء المهاجرين، فإنهم يبقون طويلا في المخيم. ويوجد الكثير من الجنسيات في ظروف سيئة وفي مجال ضيق، وعليه لا عجب أن تحصل توترات.

  • Griechenland Brand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/AP Photo/M. Schwarz)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    عندما تتفجر التوترات

    تفجرت التوترات منذ سبتمبر/ أيلول 2016 في مواجهات عنيفة أدت أيضا إلى إضرام نيران. وحينها كان يوجد "فقط" نحو 3000 مهاجر في المخيم. يومها تم تدمير أجزاء كبيرة في المخيم. وبعد أشهر قليلة من ذلك الحريق أضرم مئات المهاجرين النار في حاويات مؤسسة اللجوء الأوروبية احتجاجا على الفترة الزمنية الطويلة لمعالجة الطلبات في المخيم.

  • Griechenland Lesbos Moria Camp Flüchtlinge Brand Feuer (picture-alliance/AP Photo)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    نيران وموتى

    في سبتمبر/ أيلول 2019 حصل حريق إضافي كبير. حينها اشتعل بستان زيتون وفي الأثناء توسع المخيم على أرضه. وبعد 20 دقيقة من حادث البستان اشتعل حريق إضافي داخل المخيم أدى إلى وفاة شخصين: امرأة ورضيعها. وفي ذلك الوقت كان يقيم في المخيم أكثر من 12.000 شخص.

  • Griechenland | Ministerpräsident Laschet besucht das Flüchtlingslager Moria (picture-alliance/dpa/D. Hülsmeier)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    قطع زيارة مسؤول ألماني

    في أغسطس من العام الجاري زار أرمين لاشيت، رئيس وزراء شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا موريا. وكان ينوي في الحقيقة معاينة ما يُسمى الجانب العشوائي خارج المخيم. ولأسباب أمنية تم شطب هذه الزيارة من البرنامج. قبل ذلك تشنجت الأجواء وحصلت هتافات تدعو إلى "تحرير موريا".

  • Griechenland Großbrand im Flüchtlingslager Moria (Reuters/A. Konstantinidis)

    نيران الجحيم ـ تاريخ مخيم موريا

    والآن ماذا سيحدث؟

    مخيم مكتظ وظروف عيش مخيفة وتوترات عرقية، ثم ظهرت حالات كورونا الأولى. إنه وضع كارثي. كان هذا حتى قبل الحريق. فهل يعني الحريق الأخير زوال المخيم أم تشكل الكارثة نقطة تحول نحو توفير متطلبات حياة كريمة؟ إلى حد الآن لا أحد يمكنه الإجابة على هذا السؤال.


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ألمانيا تستقبل 26 عائلة لاجئة من جزيرة ليسبوس اليونانية

في إطار تنفيذ وعودها باستقبال لاجئين بعد حريق مخيم موريا، استقبلت ألمانيا 116 لاجئاً آخر، من 26 عائلة، من جزيرة ليسبوس اليونانية. وقالت الحكومة اليونانية إن استقبال ألمانيا للاجئين "يدل على أن التضامن الأوروبي ممكن".  

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