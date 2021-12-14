 نداء أممي لجمع مساعدات مالية كبيرة لأفغانستان | DW الأخبار | DW | 11.01.2022

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DW الأخبار

نداء أممي لجمع مساعدات مالية كبيرة لأفغانستان

أطلقت الأمم المتحدة انداء لجمع ما لا يقل عن 5،1 مليار دولار لتقديم الإغاثة الإنسانية الحيوية لـ 22 مليون شخص في أفغانستان، ودعم 5،7 مليون شخص من اللاجئين الأفغان.

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