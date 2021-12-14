نداء أممي لجمع مساعدات مالية كبيرة لأفغانستان

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أطلقت الأمم المتحدة انداء لجمع ما لا يقل عن 5،1 مليار دولار لتقديم الإغاثة الإنسانية الحيوية لـ 22 مليون شخص في أفغانستان، ودعم 5،7 مليون شخص من اللاجئين الأفغان.
مع مطلع العام الجديد وجهت الأمم المتحدة نداءاً عاجلاً لجمع الأموال اللازمة لدعم السكان في أفغانستان، الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية ومتدهورة. لكن المانحين في مأزق بين دعم المدنيين وتثبيت حكم طالبان.
تمضي حركة طالبان قدما في النيل من مكاسب المرأة الأفغانية وانتهاك حقوقها وفرض مزيد من القيود الصارمة عليها. ما يشكل تهديدا للمكاسب التي حصلت عليها المرأة الأفغانية بشق الأنفس، خلال العقدين الماضيين.
رغم تردي اقتصاد أفغانستان وتزايد معدلات الفقر، لايزال المجتمع الدولي منقسما حيال تقديم المساعدات خشية أن يؤدي ذلك إلى تقوية حركة طالبان. وتثار تساؤلات عمَّ سيحمله عام 2022 لهذا البلد الفقير الذي مزقته الحروب.
صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يمهد الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مع منع وقوع الأموال في أيدي حركة طالبان. كما سمحت واشنطن بمعاملات مع الحركة المتطرفة لإبقاء تدفق المساعدات على البلاد.
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