نداءات باعة السمك في هامبورغ

حريق كبير في هامبورغ.. والشرطة تطلق رسالة طمأنة حذرة!

شب حريق كبير بمنطقة تجارية في مدينة هامبورغ فجر عيد الفصح. وفيما لم تعلن قوات الإطفاء أسباب حدوثه أو ما الذي كان موجودا بالمستودعات المحترقة، أطلقت الشرطة رسالة طمأنة حذرة قائلة إنه "لم يتم العثور على قيم قياس مرتفعة".