 نداءات باعة السمك في هامبورغ | يوروماكس | DW | 23.04.2023

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يوروماكس

نداءات باعة السمك في هامبورغ

سوق هامبورغ للأسماك مَعلَم قائم بذاته مثير للدهشة، وفيه يلتقي السواح والسكان المحليون كل يوم أحد. فما الذي يتطلبه الأمر لاحتراف مهنة منادي السوق؟

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إضراب تحذيري جديد يشل معظم حركة القطارات في ألمانيا 21.04.2023

أدى إضراب تحذيري إلى شلل معظم حركة السكك الحديدية على مستوى ألمانيا، وأثر إضراب منفصل على مطارات محلية عديدة. وتطالب النقابات بزيادة في الرواتب تصل إلى 12 بالمئة للعاملين في مجال السكك الحديدية وفي الخدمات بالمطارات.

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مناطق "خالية من السكاكين" في مدن ألمانيا .. خطة لمكافحة الجريمة 21.04.2023

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