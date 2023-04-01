نداءات باعة السمك في هامبورغ

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سوق هامبورغ للأسماك مَعلَم قائم بذاته مثير للدهشة، وفيه يلتقي السواح والسكان المحليون كل يوم أحد. فما الذي يتطلبه الأمر لاحتراف مهنة منادي السوق؟
شب حريق كبير بمنطقة تجارية في مدينة هامبورغ فجر عيد الفصح. وفيما لم تعلن قوات الإطفاء أسباب حدوثه أو ما الذي كان موجودا بالمستودعات المحترقة، أطلقت الشرطة رسالة طمأنة حذرة قائلة إنه "لم يتم العثور على قيم قياس مرتفعة".
أدى إضراب تحذيري إلى شلل معظم حركة السكك الحديدية على مستوى ألمانيا، وأثر إضراب منفصل على مطارات محلية عديدة. وتطالب النقابات بزيادة في الرواتب تصل إلى 12 بالمئة للعاملين في مجال السكك الحديدية وفي الخدمات بالمطارات.
دعت وزيرة الداخلية الألمانية والشرطة الاتحادية إلى فرض حظر على حمل السكاكين في القطارات ومناطق داخل المدن في محاولة لمكافحة سلسلة جرائم السكاكين في البلاد. لكن هناك من يشكك في نجاعة هذه الخطة ويشير إلى تعقيدات تنفيذها.
دعت نقابة السكك الحديدية في ألمانيا إلى إضراب تحذيري جديد وسط تواصل المفاوضات مع شركة السكك الحديدية من أجل رفع أجور العاملين. ويتزامن هذا الإضراب مع آخر دعت إليه نقابة "فيردي" العمالية في عدة مطارات.
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