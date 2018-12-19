 نحو مليوني طفل مهددون بالفقر في ألمانيا | أخبار | DW | 23.12.2018

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أخبار

نحو مليوني طفل مهددون بالفقر في ألمانيا

في ذروة الاستعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد، النائبة زابينه تسيمارمان من حزب اليسار في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تذكر الرأي العام بخطر الفقر الذي بات يهدد نحو مليوني طفل داخل ألمانيا.

Deutschland - Kinderarmut (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

أشارت آخر أرقام المكتب الأوروبي للإحصاء (أويروستال) إلى أن عدد الأطفال المهددين بالعيش تحت خط الفقر ارتفع من 1,85 عام 2005 إلى 1,79 هذا العام.

مختارات

تعتزم ألمانيا خلال شغلها مقعد غير دائم في مجلس الأمن اعتبارا من العام المقبل العمل على الاستعانة بمزيد من النساء في مهام التوسط في حل النزاعات الدولية. ويذكر أن ضحايا النزاعات هم في أغلب الأحيان من النساء والأطفال. (21.12.2018)

ألمانيا تحمي الأسرة. والقوانين تشجع على الأمومة والإنجاب. الأمهات في ألمانيا ملكات في وطنهن، فالدولة ترعاهن في فترة الحمل والولادة والإرضاع. وتستمر مساعدة الأطفال المالية حتى تخرجهم من الجامعة. (10.11.2018)

كشفت دراسة حديثة أن الفرص الوظيفية لأبناء المهاجرين في ألمانيا أسوأ مقارنة بأقرانهم الألمان غير المنحدرين من أصول أجنبية. وأوصت الدراسة ببذل مزيد من الجهود لدمج أطفال المهاجرين في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. (19.12.2018)

واستنادا على هذه الأرقام حذرت النائبة عن حزب اليسار (معارضة) عبر حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في خطورة الوضع القائم، مشددة على أن عدد العائلات التي لا يتجاوز دخلها 60 بالمائة من مجموع الدخل المتوسط في ارتفاع. وحسب المكتب الأوروبي فإن عدد هذه العائلات ارتفع في السنوات الأخيرة من 11,6 بالمائة في عام 2015 إلى 17,2 في عام 2018.

وحسب النائبة زابينه تسيمرمان، فإنه "خصوصا في أعياد الميلاد يشعر الأطفال بقساوة الظروف الاقتصادية التي يعيشون في إطارها. إذ يصعب على العائلات ضمان عيد سعيد لأبنائهم".

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 وتضيف نائبة حزب اليسار أنه "كذلك هذا العام، وفي العديد من العائلات ستخبو فرحة العيد في أعين الأطفال، لأن تطلعاتهم منعدمة".

يذكر أنه في أعياد الميلاد يحصل الأطفال على هدايا تكون بالعادة متميزة عما يحصلون عليه في باقي المناسبات.

وشددت نائبة حزب اليسار أن الأطفال الفقراء كانوا ولا يزالوا عنوانا لـ"فضحية مدوية في واحدة من أغنى الدول في العالم، وهذا لا يقتصر على فترة أعياد الميلاد فحسب ولكنه يشمل السنة برمتها".

ولحل هذه الأزمة طالبت النائبة برفع مستوى الأجور، كما أن على المساعدات الاجتماعية الحماية من الفقر وضمان المساواة الاجتماعية.

وكان الاتحاد الألماني لحماية الأطفال (دي كيه إس بي) قد ذكر في بيان في أغسطس/آب الماضي أن هناك نحو 4.4 مليون طفل يعانون من الفقر حاليا في ألمانيا، بزيادة قدرها نحو 1.4 مليون طفل عما كان يُعتقد من قبل. وأكد الاتحاد اليوم الأربعاء في بيان أن هذا "يعتبر شهادة فقر لدولة 
غنية".

وجاء في البيان أن السبب في ارتفاع عدد الأطفال الفقراء في ألمانيا هو عدم استفادة الكثير من الأسر من المساعدات الحكومية. وأوضح رئيس الاتحاد هاينس هيلكرز أنه في أغلب الأحيان يعزف الآباء عن تسجيل أنفسهم للحصول على إعانات حكومية بسبب المسارات البيروقراطية 
للتسجيل أو بسب شعورهم بالخزي من ذلك. 

بحسب البيانات، فإن 50% فقط من مستحقي الإعانات الحكومية يحصلون على إعانات حكومية إضافية للأطفال، والتي ينتفع منها فقط نحو 850 ألف طفل دون 18 عاما.

وقال هيلجرز أنه بتحليل بيانات الحكومة سيكون هناك نحو 4ر1 مليون طفل غير معترف بفقرهم رسميا بسبب عدم إدراجهم في سجل الإعانات الحكومية، مطالبا بتطبيق نظام إعانات بسيط وغير بيروقراطي يضمن تأمينات اجتماعية أساسية للأطفال. 


 

و.ب/ع.ج.م (د ب أ) 

  • Babyhand und zwei Armbänder in jeweils rosa und blau mit den Namen Mia und Ben (Foto: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    اختيار اسم لطفلك هو كاختيار الوشم - ولكن لشخص آخر. في حين يعتبر بعض الآباء أن الاسم يعبر عن هويتهم، إلا أن الطفل من سيتحمل اختيار والديه لاحقاً. على كل حال، ينصح بعدم انتقاد اختيار الوالدين الشابين. في عام 2017، كان اسمي ماري وماكسيميليان أشهر أسماء الأطفال في ألمانيا.

  • Mehrere Mütter stillen ihre Kinder auf dem Boden sitzend in der Öffentlichkeit (Foto: picture alliance/empics/N. Ansell)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    على الرغم من أن الكثير من الأمهات الألمانيات لا يرضعن، فإن الرضاعة الطبيعية تنتشر على نطاق واسع في هذا البلد. بشكل عام يتقبل معظم الناس الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة. غير أنه لا يوجد قانون يمنح الأمهات حق القيام بذلك. لذلك تحظره بعض المقاهي بناء على طلب بعض الضيوف – بينما يسمح به البعض الآخر.

  • Eine Frau stillt ihr Baby in einem Sonnenblumenfeld (Foto: Colourbox/yarruta)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    مدة الرضاعة الطبيعية هي موضوع آخر يناقشه الآباء الألمان. نساء قلة يرضعن أطفالهن حتى سن الثالثة. وتعتبر بعض الأمهات أن حليب الأم هو الغذاء المثالي الذي يجب أن يستمر لأطول فترة ممكنة.

  • Kleine Kinder beim Essen in einer Krippe (Foto: picture-alliance/ZB/P. Pleul)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    سؤال آخر مهم يشغل الأهالي العاملين: إلى أي روضة أطفال يجب أن يرسل الطفل في المستقبل؟ وبينما يفرح البعض عند وصول أطفالهم إلى روضة الأطفال، ينشغل آباء آخرون باختيار المدرسة المناسبة.

  • Ein Baby wird mit einer Spritze in den Oberarm geimpft (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن معدل التطعيم في ألمانيا 96 في المئة. في حين كان في بعض الدراسات الألمانية أقل من ذلك. والحقيقة أن التطعيم يثير جدلاً كبيراً بين الآباء والأمهات في هذا البلد، حيث يؤيده البعض، بينما يرفضه آخرون.

  • Ein weinendes Baby in Naheinstellung (Foto: CC/Roxeteer)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    جميع الآباء والأمهات اختبروا استيقاظ الطفل صارخاً ليلاً، وحرمانهم من النوم. غير أن الجدل هنا حول ما يجب فعله. إذ يرى بعض الآباء أهمية ترك الطفل يبكي حتى يتعلم النوم بنفسه (أسلوب فيربر)، في حين يعارض آخرون هذا الأمر ويجدونه مضراً لصحة الطفل.

  • Eine schlafende Mutter und ihr daneben liegendes schlafendes Baby (Foto: imago/imagebroker)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    الآباء الذين يعارضون التدريب على النوم، مثل أسلوب فيربر، يؤيدون غالباً أسلوب "رعاية الأبوة والأمومة"، وهي فلسفة تربوية للطبيب الأمريكي وليام سيرز تعتمد على احتياجات الطفل. تقوم على حمل الطفل والنوم إلى جانبه. والسؤال الأكثر إثارة للجدل هنا، هل ينام الطفل في سرير والديه، أم في سرير خاص؟

  • Eine Frau sortiert einen Stapel Windeln (Foto: picture alliance/dpa Themendienst)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    يناقش الوالدان في ألمانيا أيضاً نوع الحفاضات التي يجب استخدامها للطفل. إذ يستخدم بعضهم الحفاضات القماشية، والتي يمكن غسلها واستخدامها مجدداً، في حين يفضل كثيرون استخدام الحفاضات الصناعية ذات الاستخدام لمرة واحدة.

  • Ein blauer Löffel in Nahaufnahme mit einer Portion Babybrei (Foto: Fotolia/victoria p)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    وبالنسبة للغذاء، يحرص الآباء والأمهات المثاليون على طهي طعام أطفالهم بأنفسهم، وتقديمه مع أدوات مائدة مصنوعة من البلاستيك المعالج ومخصصة للأطفال.

  • Ein Mädchen sitzt vor dem Fernseher (Foto: picture-alliance/dpa)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    هناك الكثير من التطبيقات وبرامج التلفزيون، والكثير من ألعاب التكنولوجيا سواء على الهاتف الذكي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وما يزال النقاش قائماً عما إذا كان استخدام الأطفال لوسائل التكنولوجيا صحياً أم لا في العائلات الألمانية. وكما كشف معظم الآباء بأنهم يستمتعون بالدقائق المجانية التي تمنحها لهم الألعاب الإلكترونية.

  • Ein Kleinkind hält eine Bonboniere mit Süßigkeiten in den Händen (Foto: picture alliance/Bildagentur-online)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    ومن المؤشرات الأخرى على مدى جدية الآباء والأمهات في ألمانيا هو السن الذي يقدمون فيه الحلوى لأول مرة إلى طفلهم - الأطفال الأكبر سناً يتناولون الآيس كريم كل يوم تقريباً في الصيف. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا.


مختارات

رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

ما هو العمر المناسب لتقديم الحلوى للطفل؟ هل يجب أن يأخذ التطعيم؟ وإلى أي روضة سيُرسل؟ يجب على الوالدين اتخاذ قرارات عدة متعلقة بتربية أطفالهم. نستعرض هنا المواضيع الأكثر جدلاً في المجتمع الألماني حول رعاية الأطفال. (23.06.2018)  

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مراسلون حول العالم - الأطفال والصراع من أجل البقاء  

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