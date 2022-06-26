 نحو مصير مجهول.. إعادة ألاف السوريين من لبنان إلى بلادهم قسريا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.07.2022

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ثقافة ومجتمع

نحو مصير مجهول.. إعادة ألاف السوريين من لبنان إلى بلادهم قسريا

أمام خيمتها في مخيم للاجئين السوريين شرق لبنان، تجلس أم جواد اللاجئة السورية ذات الـ30 عامًا تتأمل غروب الشمس وتفكر بمستقبلها الغامض، إذ من الممكن ألا تكون هنا قريبًا.

كافح لبنان للتعامل مع أعداد هائلة من اللاجئين السوريين بينما يعاني من عبء الأزمة الاقتصادية

كافح لبنان للتعامل مع أعداد هائلة من اللاجئين السوريين بينما يعاني من عبء الأزمة الاقتصادية

فرت أم جواد إلى لبنان في عام 2011 هربًا من حصار الحكومة السورية لمدينتها حمص في وسط سوريا، ولأكثر من عشر سنوات حاربت أم جواد وأسرتها للبقاء على قيد الحياة بالرغم من الانهيار الاقتصادي المدمر في لبنان والمواقف العنصرية والتوترات التي تعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

رغم ذلك لم يقبل بها لبنان، إذ تنوي الحكومة اللبنانية إعادتها ومليون لاجئ سوري آخر إلى سوريا، مدعيةً أن مناطق عديدة في البلد الذي مزقته الحرب آمنة.

لكن أم جواد تصف شعورها بكلمةٍ واحدة: "مرعوبة"، إذ ورغم قسوة الحياة في لبنان فهي تخشى أن تكون العودة إلى سوريا قاتلة. 

الهروب القاتل

كحال العديد من السوريين في لبنان تفكّر أم جواد بالهروب المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا عن طريق البحر مع زوجها وأطفالهما، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 6 سنوات، حيث تعتقد أنه بإمكانها في أوروبا إكمال دراستها بالمحاسبة، وإعادة أطفالها إلى المدرسة وتأمين إمدادات ثابتة من الأدوية لمرض الصرع.

بعد تأمل تقول: "الأوروبيون يعيشون نوعية حياة أفضل، لكن هنا، أعيش أنا وأولادي وزوجي في خيمة".

دفع الانهيار الاقتصادي في لبنان - وهو أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية بالتاريخ الحديث - عددًا متزايدًا من اللبنانيين والسوريين إلى محاولة خوض رحلةٍ محفوفةٍ بالمخاطر عبر البحر إلى أوروبا.

فيما من المتوقع أن تدفع خطة الحكومة اللبنانية بترحيل 15000 لاجئ شهريًا إلى  سوريا، المزيد من الناس للقيام بهذه الرحلة، في وقت تكافح فيه أوروبا مع ملايين اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الحرب المستمرة منذ أشهر في بلادهم.

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان

أفاد الجيش اللبناني وأجهزة أمنية أخرى أسبوعيًا بإحباط محاولات هجرة قبالة السواحل الشمالية. غرق ما لا يقل عن سبعة مهاجرين في أعقاب مواجهة بين قارب مهاجرين لبنانيين وسوريين والجيش اللبناني في أبريل / نيسان.

وقالت أم جواد: `` اللبنانيون ليسوا سعداء بحياتهم هنا ويحاولون المغادرة ، فماذا يعني ذلك بالنسبة للسوريين؟ ''. أعان الله اللبنانيين والسوريين على حد سواء للخروج من هذه الأزمة ''.

تفضيل الموت على الموت

تعيش أم جواد في مخيم للاجئين السوريين بالقرب من معبر لبنان الشرقي الحدودي مع سوريا، حيث  تحول المخيم إلى مدينة يلعب الأطفال بين خيمها،  ويعبره الباعة المتجولون، بينما تحولت إحدى الخيم لصالون حلاقة، لكن مؤخرًا أصبحت الحياة في المخيم أكثر صعوبة، إذ أجبر إرهاق المانحين والوباء والأزمة الاقتصادية في لبنان، المزيد من اللاجئين على الانغماس في الديون لشراء الغذاء والدواء والإيجار.

أعلن لبنان الذي يبلغ تعداد سكانه خمسة ملايين نسمة أنه لم يعد قادراً على استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري، ويصر على ترحيلهم في غضون أشهر، على الرغم من معارضة الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية، في البداية لم تملك الحكومة اللبنانية خطة شاملة لإعادتهم لكنها اليوم تقول إنها وضعت خطة لذلك، مبررةً هذه الإجراءات بأنها حصلت على تأكيداتٍ من مسؤولين سوريين بأن العديد من المناطق باتت آمنة ويمكن للاجئين العودة إليها.

مختارات

في وثيقة حكومية لبنانية حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس، أكدت دمشق لبيروت في أبريل/ نيسان الماضي، أن العائدين سيكونون قادرين على الحصول على بطاقات الهوية وشهادات الميلاد والخدمات الاجتماعية والسكن المؤقت والبنية التحتية القابلة للحياة، كما كتب مسؤولون سوريون أن العائدين سيستفيدون من عفو ​​الرئيس السوري بشار الأسد عن المعارضين السياسيين والمتهربين من التجنيد العسكري.

لكن يخشى العديد من اللاجئين السوريين على سلامتهم إذا أجبروا على العودة، بما في ذلك الوجود القمعي للأجهزة الأمنية سيئة السمعة في بلادهم، إذ وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واجهها لاجئون سوريون عائدون، وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن الاعتقال والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان هي ممارسات تعرض لها لاجئون سوريون عند عودتهم، حتى مع التصاريح الأمنية من الحكومة السورية.

أم جواد تخشى أن يضطر زوجها للعودة إلى الخدمة بالجيش،  وتشرح: "لديك نقاط تفتيش كل بضع مئات من الأمتار وبين الأحياء، كما أن الجريمة أصبحت منتشرة ولا يمكنك الشعور بالأمان حتى في منزلك".

كأم جواد يحلم حسن المحمد، الذي يعمل في حقول سهل البقاع اللبناني مع العديد من أطفاله الاثني عشر، بالعودة إلى منزله، لكنه متأكد من أن الوقت ليس مناسب الآن، إذ أن مسقط رأسه جنوب غرب مدينة حلب لا يزال على خط المواجهة، وقال وهو جالس في خيمته: "هل يجب أن أهرب من أزمة اقتصادية إلى ذبح عائلتي؟".

لكن بنظر بعض اللبنانيين فإن إعادة السوريين من شأنه أن يخفف من الأزمة الاقتصادية بالبلاد حيث يعيش ثلاثة من كل أربعة أشخاص الآن في فقر.

سترحّل الحكومة اللبنانية 15 ألف لاجئ سوري أسبوعيًا إلى بلادهم

سترحّل الحكومة اللبنانية 15 ألف لاجئ سوري أسبوعيًا إلى بلادهم

صراع على لقمة العيش

تتزايد التوترات بين اللبنانيين والسوريين بشكلٍ واضح، يقول المحمد إن المخابز في بعض الأحيان تعطي الأولوية للمواطنين اللبنانيين في الحصول على الخبز وتجعل السوريين وغير اللبنانيين ينتظرون لساعات، لذا يشعر بالإحباط من مزاعم استفادة اللاجئين السوريين اقتصاديًا على حسبا اللبنانيين، لأن المساعدات قد انخفضت مؤخرًا، واللاجئون يعملون للحصول على طعامهم، بينما لا يكفيهم ما يجنونه لشراء الخبز.

اقترح الوزراء اللبنانيون في الأشهر الأخيرة أن تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة توجيه مساعدات اللاجئين إلى سوريا، كطريقة لتحسين الوضع هناك وتشجيع العودة، لكن تلك الدعوات لم تلق حتى الآن آذاناً صاغية.

وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة والعديد من الجماعات الحقوقية تعتقد أن سوريا ببساطة ليست آمنة بعد، ما دفع المسؤولين اللبنانيين للتعبير عن إحباطهم.

قال عصام شرف الدين، وزير الحكومة المعني بقضايا اللاجئين، في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر، إن رفض الأمم المتحدة إعادة توجيه المساعدات يثني اللاجئين عن العودة، والتقارير عن بدء وشيك لعمليات الترحيل ترقى إلى مستوى "حملة تخويف" لا أساس لها من الصحة.

من جانبه قال اللواء عباس إبراهيم، عضو لجنة عودة اللاجئين التابعة للحكومة اللبنانية، للصحفيين الأسبوع الماضي: "يبدو أن المجتمع الدولي لا يريد عودة السوريين إلى بلادهم''.

مهاجر نيوز 2022

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


 

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