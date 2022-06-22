نحو ألف قتيل.. أسوأ كارثة طبيعية خلال 8 سنوات بأفغانستان

أفادت وكالة أنباء "باختر" الرسمية بأن ألف شخص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 1500 آخرين، وأن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع. وأضافت الوكالة أنه تم إرسال المروحيات وفرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة.

وذكر شرف الدين مسلم المسؤول بإدارة الكوارث في حكومة طالبان إن إقليم باكتيكا شرقي البلاد كان الأكثر تضررا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2022).

بدوره قال بلال كريمي المتحدث باسم حكومة طالبان أنه تم تسجيل سقوط وفيات وجرحى في كل من إقليم خوست وننجرهار المجاور للحدود الباكستانية.

وكان الزلزال، الذي بلغت شدته 6,1 درجات على مقياس ريختر، أكبر كارثة تحل بالبلاد منذ أسفر انهيار أرضي في 2014 عن وفاة 2000 شخص في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد.

وقال الصحفي المحلي رحيم هان كوشال، الذي زار منطقة جايان الأكثر تضررا في إقليم باكتيكا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " هناك فزع ضخم في كل مكان. الآباء لا يستطيعون العثور على أبنائهم والعكس صحيح، الجميع يتساءلون من على قيد الحياة ومن توفى".

وأوضح أن جميع المنازل في القرية تم تشييدها بالطمي، ودمرها الزلزال بأكملها. وأضاف" الزلزال لم يعط المواطنين الفرصة لمغادرة منازلهم".

وقال مسؤول أممي في أفغانستان إنه يجرى تقييم للحاجة لتقديم المساعدة تباعا لذلك.

حصيلة مرشحة للارتفاع

وقال مسؤولون محليون إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة إذا أخفقت الحكومة في إرسال المساعدة الطارئة للمناطق المتضررة. وذكر شهود عيان أنه شعر بالزلزال في باكستان أيضا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا. وكتب أحد سكان العاصمة الأفغانية كابول على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي يقول "هزات قوية وطويلة".

وقال أحد سكان مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان "كان قويا". وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزة شعر بها نحو 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند. وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أفغانية منازل تحولت إلى أنقاض.

وقال محمد نسيم حقاني رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح. وأضاف أن 25 شخصا آخرين قتلوا في خوست وخمسة في ننكرهار ويجري البحث عما إذا كان هناك ضحايا آخرين.

ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في باكستان. ويأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة في أغسطس آب الماضي مع انسحاب قوات دولية تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب دامت نحو 20 عاما.

وردا على تولي طالبان السلطة فرضت العديد من الدول عقوبات على القطاع المصرفي الأفغاني وتوقف تدفق معونات تنمية بمليارات الدولارات.

ع.ش/ ا.ف (رويترز، د ب أ، أ ف ب)