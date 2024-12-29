نحو أربعة آلاف عنصر أمن لتأمين احتفالات رأس السنة في برلين

قررت الشرطة الألمانية نشر نحو أربعة آلاف من عناصرها في العاصمة برلين لتأمين احتفالات رأس السنة في إطار التأهب الأمني في أنحاء البلاد عقب هجوم ماغديبورغ، ومن أجل منع أعمال شغب محتملة وهجمات على عمال الإنقاذ.

أعلنت الشرطة الألمانية تأهبها لتأمين الاحتفالات بليلة رأس السنة في العاصمة برلين، وخاصة عند بوابة براندنبورغ التاريخية، في إطار التعزيزات الأمنية عقب الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ.

وقال شتيفان كاته، المسؤول عن عمليات الشرطة الخاصة بتأمين احتفالات ليلة رأس السنة، "نحن متأهبون بشكل جيد".

وبحسب البيانات، من المقرر أن يشارك في تأمين الاحتفالات في برلين 3 آلاف فرد شرطة إضافي، من بينهم أفراد شرطة من ولايات أخرى، ليكون بذلك إجمالي قوام القوات التي ستشارك في عملية التأمين في ذلك اليوم نحو 4 آلاف شرطي.

وقال مسؤولون إن الشرطة سوف تعتمد إلى حد كبير على المفهوم الأمني الذي اتبعته خلال احتفالات العام الماضي من أجل منع أعمال الشغب في المدينة والهجمات على عمال الإنقاذ حيثما أمكن ذلك.

وقالت رئيسة شرطة العاصمة باربرا زلوفيك مايسل إن الشرطة ستظهر بهذه الطريقة "قدرتها على الرد وفرض السيطرة"، مضيفة "لقد نجحنا في منع وقوع هجمات ضد عمال الإنقاذ في العام الماضي.. هذا أيضا هو هدفنا هذا العام".

وفي ضوء صعوبة تجنب وقوع أعمال شغب وعنف بالكامل، قالت زلوفيك مايسل "معظم سكان برلين يعتزمون الاحتفال بليلة رأس السنة بسلام".

وقبل عام، أحصت الشرطة 1328 جريمة وقعت في ليلة رأس السنة، فضلا عن إصابة 27 شرطيا آنذاك، من بينهم 12 شرطيًا أصيبوا جراء الألعاب النارية.

وجرى القبض إجمالا على 788 مشتبها بهم مؤقتا أو تحديد هويتهم عشية رأس السنة الماضية.

وقامت السلطات بتعزيز التدابير الأمنية في أنحاء ألمانيا عقب قيام طبيب سعودي معروف بعدائه للإسلام، بقيادة سيارة مسرعة وسط حشد من الناس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، الجمعة (20 ديسمبر/كانون الأول).

وأدى الهجوم إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة حوالي مائتين آخرين.

م ف (د ب أ)