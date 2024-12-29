  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
الانتخابات الألمانية 2025الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر
سياسةألمانيا

نحو أربعة آلاف عنصر أمن لتأمين احتفالات رأس السنة في برلين

٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤

قررت الشرطة الألمانية نشر نحو أربعة آلاف من عناصرها في العاصمة برلين لتأمين احتفالات رأس السنة في إطار التأهب الأمني في أنحاء البلاد عقب هجوم ماغديبورغ، ومن أجل منع أعمال شغب محتملة وهجمات على عمال الإنقاذ.

https://p.dw.com/p/4oejM
عناصر من الشرطة الالمانية، 3 مارس/آذار 2024
سوف يتم نشر أكثر من 4 الاف عنصر أمنى لتأمين احتفالات رأس السنة في برلين (أرشيف)صورة من: Christian Mang/REUTERS

أعلنت الشرطة الألمانية تأهبها لتأمين الاحتفالات بليلة رأس السنة في العاصمة برلين، وخاصة عند بوابة براندنبورغ التاريخية، في إطار التعزيزات الأمنية عقب الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ.

وقال شتيفان كاته، المسؤول عن عمليات الشرطة الخاصة بتأمين احتفالات ليلة رأس السنة، "نحن متأهبون بشكل جيد".

وبحسب البيانات، من المقرر أن يشارك في تأمين الاحتفالات في برلين 3 آلاف فرد شرطة إضافي، من بينهم أفراد شرطة من ولايات أخرى، ليكون بذلك إجمالي قوام القوات التي ستشارك في عملية التأمين في ذلك اليوم نحو 4 آلاف شرطي.

وقال مسؤولون إن الشرطة سوف تعتمد إلى حد كبير على المفهوم الأمني الذي اتبعته خلال احتفالات العام الماضي من أجل منع أعمال الشغب في المدينة والهجمات على عمال الإنقاذ حيثما أمكن ذلك.

وقالت رئيسة شرطة العاصمة باربرا زلوفيك مايسل إن الشرطة ستظهر بهذه الطريقة "قدرتها على الرد وفرض السيطرة"، مضيفة "لقد نجحنا في منع وقوع هجمات ضد عمال الإنقاذ في العام الماضي.. هذا أيضا هو هدفنا هذا العام".

وفي ضوء صعوبة تجنب وقوع أعمال شغب وعنف بالكامل، قالت زلوفيك مايسل "معظم سكان برلين يعتزمون الاحتفال بليلة رأس السنة بسلام".

وقبل عام، أحصت الشرطة 1328 جريمة وقعت في ليلة رأس السنة، فضلا عن إصابة 27 شرطيا آنذاك، من بينهم 12 شرطيًا أصيبوا جراء الألعاب النارية.

وجرى القبض إجمالا على 788 مشتبها بهم مؤقتا أو تحديد هويتهم عشية رأس السنة الماضية.

وقامت السلطات بتعزيز التدابير الأمنية في أنحاء ألمانيا عقب قيام طبيب سعودي معروف بعدائه للإسلام، بقيادة سيارة مسرعة وسط حشد من الناس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، الجمعة (20 ديسمبر/كانون الأول).

 وأدى الهجوم إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة حوالي مائتين آخرين.

م ف (د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

أرشيف: صورة لأجواء عيد الميلاد قبالة بوابة براندنبور في برلين عام 2022

شرطة برلين تخطط لأكبر انتشار لها على الإطلاق عشية رأس السنة

شرطة برلين تخطط لأكبر انتشار لها على الإطلاق عشية رأس السنة

أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين أنها تعتزم تنفيذ عملية انتشار واسعة وغير مسبوقة عشية رأس السنة، وذلك في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في ألمانيا العام الماضي وعلى خلفية التوترات المجتمعية بالبلاد نتيجة الحرب على غزة.
سياسة٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣
Deutschland Magdeburg 2024 | Auto fährt in Menschenmenge auf Weihnachtsmarkt

DW تتحقق: منفذ اعتداء الدهس في ماغديبورغ لم يصرخ "الله أكبر"

DW تتحقق: منفذ اعتداء الدهس في ماغديبورغ لم يصرخ "الله أكبر"

تنتشر شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن منفذ اعتداء ماغديبورغ صرخ "الله أكبر" عند إلقاء القبض عليه. وحدة DW لتقصي الأخبار الزائفة تثبت أن هذا الادعاء غير صحيح.
دين٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤
مدينة ماغديبورغ سوق عيد الميلاد 21 .12.2024

تحذيرات تم تجاهلها ـ هجوم ماغديبورغ يثير جدلاً في ألمانيا

تحذيرات تم تجاهلها ـ هجوم ماغديبورغ يثير جدلاً في ألمانيا

تتصاعد الانتقادات في ألمانيا بسبب عدم أخذ رسائل حذرت من الطبيب السعودي الجنسية الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد على محمل الجد. ووزيرة الداخلية تدعو إلى تعزيز قدرات الشرطة، وإلى إدخال نظام المراقبة البيومترية للأجانب.
سياسة٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤