نحن وهم - العيش في عصر الاستقطاب: المناخ

الألمانية أنيا فيندل هي واحدة من نشطاء المناخ من حركة "الجيل الأخير" الذين يلفتون الانتباه إليهم بشكل متكرر من خلال فعاليّات مثيرة. فقد قاموا مرارًا بلصق أنفسهم في الشوارع، وبطلاء الأعمال الفنية والطائرات الخاصة، أو إزعاج الفعاليات بإحداث الضجيج. بالنسبة لأنيا، لا القادة السياسيين ولا رجال الأعمال ولا العديد من المواطنين في ألمانيا الغنية يبذلون ما يكفي لمكافحة تغير المناخ مع أن ألمانيا من المُتسببين الرئيسيين في "الاحتباس الحراري العالمي"، كما تقول أنيا. بالنسبة لتورستن ألسليبن، فإن تصرفات نشطاء المناخ لا معنى لها بل وخطيرة. لا ينكر المدير الإداري لمبادرة اقتصاد السوق الاجتماعي الجديد ـ وهي منظمة ضغط أسستها شركات صناعية ألمانية ــ أن تغير المناخ موجود بالفعل. ومع ذلك، فهو يحذر من التدابير السياسية التي من شأنها أن تخنق القوة الاقتصادية لألمانيا. وينبغي للسوق الحرة والانبعاثات أن تضمن قيام الشركات بالإنتاج بطريقة أكثر ملاءمة للمناخ. بالإضافة إلى ذلك، لا تمثل ألمانيا في نظره مشكلة كبيرة، لأنها تفرز حوالي 2% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة، أي أقل بكثير من الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية. على بعد 9200 كيلومتر، يُبحر أنتو بورنومو البالغ من العمر 38 عاماً على متن قاربه في غابات المانغروف في لانغسا شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية، ويكسب عيشه من خلال قطع أشجار المانغروف وبيع الأخشاب. أشجار المانغروف مرتبطة بثاني أكسيد الكربون، ولكنها قبل كل شيء هي نباتات مهمة لحماية السواحل، وموطن لأنظمة بيئية فريدة من نوعها، كما أنها موطن لعدد لا يحصى من الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى. لقد سمع عن تغير المناخ، ولكن على الرغم من أن إندونيسيا معرضة بشكل خاص لخطر الاحتباس الحراري، إلا أنه يتعين عليه إطعام أسرته. ومن ناحية أخرى، يحاول توفيق هدايات وقف إزالة غابات المانغروف. لأنه يعرف أهميتها بالنسبة للبشر والطبيعة بالمناطق الساحلية. إذا استمرت المياه في الارتفاع بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، فيمكن لأشجار المانغروف على الأقل توفير شيء من الحماية. يعمل الشاب البالغ من العمر 24 عامًا في مؤسسة غير حكومية في لانغسا للحفاظ على السواحل الإندونيسية. وكان والده، وهو صياد سرطان البحر، قد حذره من المخاطر التي قد يتعرض لها الناس إذا استمرت أشجار المانغروف في الاختفاء. توفيق على وعي بأن جميع الناس مُلزمين بمكافحة تغير المناخ كل بطريقته الخاصة. ولكنه يعلم أيضاً أن الناس في البلدان الصناعية الغنية يتحملون مسؤولية خاصة.