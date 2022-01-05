 نحن والبلاستيك | صنع في ألمانيا | DW | 05.01.2022

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صنع في ألمانيا

نحن والبلاستيك

نعيش في عالم مليء بالبلاستيك ولهذا عواقب وخيمة على البيئة وصحتنا، فنحن نتنفس ونشرب ونأكل قطع بلاستيك دقيقة، وهي موجودة وستبقى في كل مكان إلى الأبد.

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