نحن والبلاستيك

دراسة صادمة: بلاستيك في السلسلة الغذائية في القارة القطبية الجنوبية

لم يعد خافياً على أحد مساوئ مادة البلاستيك على البيئة. والمعضلة أن السيطرة على هذه المادة باتت من ضروب المستحيل، بينما تواصل الجزيئات تمددها عبر كوكب الأرض وصولاً إلى القارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا).