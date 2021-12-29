 نحن والبلاستيك وصحتنا | صنع في ألمانيا | DW | 05.01.2022

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صنع في ألمانيا

نحن والبلاستيك وصحتنا

نعيش في عالم مليء بالبلاستيك ولهذا عواقب وخيمة على البيئة وصحتنا، فنحن نتنفس ونشرب ونأكل قطع بلاستيك دقيقة، وهي موجودة وستبقى في كل مكان إلى الأبد.

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