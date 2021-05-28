"نحن نتذكر".. أول معرض في شبه الجزيرة العربية عن "الهولوكوست"

افتتح في دبي أول معرض عن جرائم محرقة اليهود (الهولوكوست) تحت عنوان "نحن نتذكر" في متحف "معبر الحضارات". وقال مؤسس المتحف، أحمد عبيد المنصوري، "مهم جدا بالنسبة إلينا التركيز على مأساة الهولوكوست في التعليم، لأن التعليم هو الوسيلة المضادة للجهل" وأضاف بأن المعرض ينبغي أن يصبح دائما.

وشارك في حفل افتتاح المعرض يوم الأربعاء (26 مايو/ أيار 2021) سفير إسرائيل في الإمارات، إيتان نائيه، والسفير الألماني بيتر فيشر، الذي أعرب في تغريدة عن تأثره العميق بالمعرض.

ونقل موقع "i24 news" الإسرائيلي عن سفير إسرائيل في الإمارات لدى افتتاح المعرض قوله "إن إقامة المعرض في العالم العربي أمر ملفت"، مشيرا إلى أنه "من كان ليحلم قبل 70 أو 80 عاما بأن سفيرا إسرائيليا وسفيرا ألمانيا سيجلسان معا هنا، في بلد عربي، خلال زيارة لمعرض تذكاري خاص بالهولوكوست".

ويتضمن المعرض قسما تاريخيا تعرض فيه مقتنيات نادرة مثل صورة طبق الأصل من "المزهور" وهو كتاب صلاة يهودي من مدينة "فورمز" الألمانية. وترتبط أهمية الكتاب بالقادة الروحيين للمجتمع اليهودي في المدينة، بمن فيهم الحاخام شلومو اسحاقي، وهو حاخام فرنسي من العصور الوسطى ساعد في كتابة تعليق شامل على التلمود، حسب موقع صحيفة "The National".

سفير إسرائيل في الإمارات، إيتان نائيه (يمين)، والسفير الألماني بيتر فيشر (الثاني من اليمين)، حضرا افتتاح معرض "الهولوكوست"

كما تم في المعرض تكريم المسلمين الذين ساعدوا في إنقاذ اليهود خلال الهولوكوست وملاحقة النازيين لهم، بما في ذلك قصص اليهود الألبان الذين أنقذهم المسلمون الألبان. وكذلك الطبيب المصري محمد حلمي الذي كان يعيش في برلين أثناء الحرب العالمية الثانية، والذي لم يوفر فقط ملاذا آمنا لليهود لديه، وإنما كان يؤمن لهم احتياجاتهم الطبية أيضا.

ويهتم متحف "معبر الحضارات" والذي تم تأسيسه عام 2012 بمواضيع متنوعة من بينها التسامح والتعدد الثقافي. وحسب المنصوري، هذا المعرض هو الأول عن الهولوكوست في شبه الجزيرة العربية. تجدر الإشارة إلى أنالإمارات تقيم منذ سبتمبر/ أيلول الماضي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيعه اتفاقية أبراهام للتطبيع.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)