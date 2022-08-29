نحالو سوريا يرسلون نحلاتهم إلى المراعي التركية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مع انخفاض المساحات الزراعية في سوريا نقل أغلب مربي النحل خلاياهم للمناطق الحدودية بين سوريا وتركيا في محاولة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخلايا، عبر الاستفادة من المحاصيل المزروعة بالجانب التركي.
أمر القضاء الألماني شركة زراعية بدفع تعويض عطل وضرر لنحّال تلوث عسله بمادة الغليفوسات، في حكم أنعش آمال نشطاء بيئيين للحدّ من الأضرار التي تسببها مبيدات الآفات الزراعية.
"الإنسان سيعيش فقط أربع سنوات بعد اختفاء النحل من سطح الكوكب". مقولة نسبت لألبرت أينشتاين ويستخدمها ناشطو "أنقذوا النحل!" للدلالة على أهمية النحل بالنسبة الأمن الغذائي للإنسان واستقرار النظام البيئي.
يشهد العراق موجات متصاعدة من العواصف الترابية والغبارية التي تهدد بتدمير مقومات السكن والعيش في مناطق متفرقة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة، ولماذا لا تبدو جهود الجهات المعنية لمواجتها على مستوى المسؤولية؟
يبعث تصاعد التوتر في الأزمة الأوكرانية على المخاوف في أوروبا والعالم بأسره، من نشوب حرب مدمرة تنتج عنها كارثة إنسانية. ماذا يعني ذلك لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإلى أي حد هي معنية بتطورات الصراع بين الغرب وروسيا؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول