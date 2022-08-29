 نحالو سوريا يرسلون نحلاتهم إلى المراعي التركية | DW الأخبار | DW | 30.08.2022

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DW الأخبار

نحالو سوريا يرسلون نحلاتهم إلى المراعي التركية

مع انخفاض المساحات الزراعية في سوريا نقل أغلب مربي النحل خلاياهم للمناطق الحدودية بين سوريا وتركيا في محاولة منهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخلايا، عبر الاستفادة من المحاصيل المزروعة بالجانب التركي.

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