نجوم من المانشافت يتنقدون بشدة استطلاعا للرأي حول الهجرة

عبر نجوم من المنتحب الألماني عن غضبهم من استطلاع للرأي وصفوه بالعنصري، يدور خول نسبة اللاعبين من أصول مهاجرة بين صفوف مانشافت.

استعدادات المنتخب الألماني لكرة القدم رجال، لمنافساتأمم أوروبا 2024، المقامة على أرضه، يعكّر صفوها حاليا استطلاع رأي نُشرت نتائجه قبل يومين. هذا الاستطلاع يدور في مجمله حول حكم الجمهور بشأن تواجد لاعبين من ذوي الأصول المهاجرة بين صفوف المنتخب الألماني. ورغم أن غالبية من استطلعت آراؤهم رأوا في ذلك "تنوعا" و"انسجاما" مع تركيبة واقع المجتمع الألماني الحديث، إلا أن عددا من اللاعبين إلى جانب المدير الفني للمنتخب أعربوا عن "استياء" و"غضب" شديدين، من فكرة اجراء مثل هذا الاستطلاع ومن أسئلة طرحت على المشاركين فيه كموقفهم مما إذا كانوا يريدون رؤية المزيد من اللاعبين البيض حاملين للقميص الوطني.

مدرب المانشافت يوليان ناغلسمان، كان أكثر وضوحا في حوار لصحيفة "بيلد" الألمانية، عندما وصف هذا الاستطلاع بأنه "عنصري"، مطالبا "الناس بأن يستيقظوا".

وقبل ناغلسمان، قال اللاعب يوشوا كيميتش، إنّ " أيّ شخص نشأ وهو يلعب كرة القدم يعلم أن هذا هراء. كرة القدم تحديدا هي مثال على كيفية توحيد الدول المختلفة، وأصحاب البشرة المختلفة والأديان المختلفة". وأضاف "هذا أيضا ما يهدف إليه فريقنا. كنت سأفتقد العديد من اللاعبين كثيرا لو لم يتوجدوا هنا. هذا عنصري للغاية ولا يوجد لديه مكان في غرفة خلع الملابس".

وجاءت تصريحات حارس المرمى مانويل نويير العائد حديثا من الإصابة وتوني كروز، نجم ريال مدريد المتوج بلقب أبطال أوروبا، مطابقة لما قيل.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب" بتكليف من محطة "دابليو دي آر" الألمانية، من أجل الفيلم الوثائقي التلفزيوني "الوحدة والقانون والتنوع"، قال 21 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يفضلون رؤية

المزيد من اللاعبين البيض في المنتخب الوطني.

لم يؤيد غالبية المشاركين (65%) هذا القول إلى حد ما، أو لم يوافقوا عليه على الإطلاق.

وقال كيميتش: "عندما تفكر في أننا بصدد المنافسة في بطولة أمم أوروبا على أرضنا، فإنه من السخيف طرح مثل هذا السؤال خاصة وأننا نرغب في توحيد البلاد بأسرها. الأمر متعلق بتحقيق أشياء عظيمة سويا".

وذكرت محطة "دابليو دي آر" الألمانية أنه تم إجراء الاستطلاع لأنه أثناء تصوير الفيلم الوثائقي، واجه المنتجون عبارات عنصرية تتعلق بالمنتخب الوطني.

يذكر أنالمنتخب الألماني يستعد الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2024)ـ لخوض مباراة ودّية أمام أوكرانياـ وذاك قبيل ودّية ثانية أمام اليونان في 7 حزيران/يونيو.

وتفتتح ألمانيا منافسات البطولة بمواجهة المنتخب الاسكتلندي يوم 14 حزيران/يونيو. كما يواجه المنتخب الألماني في دور المجموعات المجر وسويسرا، حيث يتطلع للوصول للمباراة النهائية التي ستقام في برلين يوم

14 تموز/يوليو.

و.ب/ح.ز (أ.ف.ب، د.ب.أ)