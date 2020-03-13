نجوم كرة القدم يتحدون في مواجهة كورونا

منذ تفشي فيروس كورونا في أرجاء متفرقة حول العالم، وحملات التوعية والتضامن لا تتوقف من أجل مساعدة الناس بعضهم البعض، على تجاوز هذا الاختبار الصعب في تاريخ البشرية. وانضم نجوم كرة القدم بدورهم إلى ركب المطالبين بضرورة التضامن وتوخي الحذر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو لنجوم الساحرة المستديرة، الذين يتحدون في مواجهة فيروس كورونا المخيف.

ففي مقطع فيديو تجاوز المليون ونصف مشاهدة، قال نجم ريال مدريد سيرجيو راموس " حان الوقت الآن للعمل الجماعي والمسؤولية الفردية والكرم الجماعي. دعونا نضع جانبا ما يفصل بيننا والتفكير في ما يجمعنا". وأضاف في الفيديو المنشور على حسابه في "إنستغرام" قائلاً " حان الوقت لإظهار أننا أفضل عندما نواجه الشدائد".

أما أحسن لاعب في العالم ست مرات ليونيل ميسي، فقد كتب في رسالته التضامنية المنشورة على حسابه في "فيسبوك" يقول "إنها أيام معقدة، ونحن نشعر بالقلق بخصوص ما يحدث ونريد أن نساعد بوضع أنفسنا مكان الأشخاص الذين يعانون.."، وأضاف: "أريد أن أرسل لهم الكثير من القوة".

نجم يوفنتوس الأول كريستيانو رونالدو، كتب في رسالته على "إنستغرام" يقول "يمر العالم بفترة صعبة..تتطلب منا أن نكون جميعاً على أعلى قدر من الرعاية والاهتمام"، وأضاف: "حماية حياة الإنسان يجب أن تفوق أي مصالح أخرى، أتعاطف مع كل من فقد عزيزاً وأتضامن مع الذين يحاربون هذا الفيروس".

صاحب أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم نيمار دا سيلفا، كان أيضاً من بين اللاعبين، الذي عبروا عن رأيهم بخصوص فيروس كورنا. وقال النجم البرازيلي في رسالة على "إنستغرام" المنشورة باللغات الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية "إن الفيروس لا يتحرك بل إن الناس هم من يساهمون في انتشاره".

متوسط ميدان يوفنتوس سامي خضيرة، نشر مقطع فيديو على حسابه الخاص في "إنستغرام". وأكد اللاعب الألماني أن العالم يمر من فترة عصيبة تتطلب من الناس العمل بشكل جماعي. وطالب خضيرة الناس بالبقاء في المنزل وأخذ الأمور بجدية، مشدداً على ضرورة تقديم يد العون إلى الناس.

رضوان مهدوي