نجوم ريال مدريد يمددون "عمر" لوبيتيغي مدربا للملكي

فور انتهاء المباراة التي انهزم فيها بمرارة فريق ريال مدريد أمام ليفانتي (1-2) قبل يومين، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإسباني، توجه رئيس النادي الملكي فلورينتينو بيريز إلى كابينة اللاعبين، حيث أجرى نقاشا مع المدرب لوجين لوبيتيغي دام 15 دقيقة، وفق ما كشفت عنه محطة "راديو كادينا سير" الإسبانية.

لوجين بيتيغي يواجه وضعية صعبة في الريال

وقبل الحوار، الذي دار بين الاثنين، كان يتوقع الكثيرون أن بيريز سينهي التعاقد مع المدرب، الذي تولى سفينة مدريد بداية من الموسم الحالي خلفا للفرنسي زين الدين زيدان. والسبب هو أن الأول لم يذق طعم الفوز مع الملكي الأبيض المدافع عن لقب أبطال أوروبا في المباريات الخمسة الأخيرة، مع تقهقر ملحوظ لمستوى الفريق.

وفي المقابل، وبعد حديثه إلى لوبيتيغي، ألمح بيريز وفق ذات المحطة الإذاعية أن لوبيتيغي هو من سيجلس على مقاعد البدلاء كمدرب في المباراة المرتقبة أمام فيكتوريا بلزن بوم غد الثلاثاء (23 أكتوبر/ تشرين الثاني) بدوري أبطال أوروبا، ثم يوم الأحد القادم في كلاسيكو مرتقب أمام الغريم برشلونة.

وكان بيريز، وقبل حديثه إلى لوبيتيغي، تشاور مع لاعبي "الأبيض" ولمس دعما شديدا من قبلهم لمدربهم الجديد. وجاءت تصريحات البرازيلي مارسيلو التي أدلى بها الى قناة "بي. إن. لاليغا" الخاصة في هذا الاتجاه، فقد أعلن عقب مباراة ليفانتي: "نحن نقف ورائه حتى الموت. إنه يعاملنا بطريقة جيدة جدا. علينا أن ندع المدرب ليقوم بعمله".

الشيء ذاته صرح به أيضا سيرجيو راموس قائلا: "تغيير المدرب أمر لا يخدم مصلحة أي أحد. نحن ندعم جولين. إنه مدرب بارع، علينا الآن الالتزام بالهدوء".

أما لوبيتيغي نفسه، فاستبعد أي امكانية للاقالة متحدثا بتفاؤل عن المستقبل: "أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى وأثق بفريقي أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الجهود التي يبذلها اللاعبون وردة فعلهم أمام سوء الحظ".

يذكر أن ريال مدريد يتواجد حاليا في المركز الخامس على قائمة ترتيب الليغا. وإذا لم يغير لوبيتيغي من نتائج الفريق في المستقبل القريب فمن المنطقي جدا أن يصطدم ببطاقة بيريز الحمراء، مهما اشتد دعم اللاعبين له. والملفت أنه وداخل أروقة البيرنابيو تتحدث وسائل الإعلام المقربة من ريال مدريد عن الإيطالي أنطونيو كونتى والفرنسي آرسن فينغر كمرشحين محتملين لخلافة لوبيتيغي.

و.ب