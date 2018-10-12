نجوم برشلونة يعطون الضوء الأخضر للصفقة المنتظرة!

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" أن لاعبي برشلونة يريدون من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي لا يعيش حالياً أحسن أيامه مع فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح الموقع البريطاني أن ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه يعتقدان أن برشلونة سيستفيد من صفقة بوغبا، وأضاف أن مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي متحمس بدوره للظفر بخدمات الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديكة"، وتابع نفس المصدر أن بوغبا تربطه صداقة وثيقة مع كل من صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، ما قد يُسهل من مهمة انتقاله إلى النادي الكتالوني.

في المقابل، أكد موقع "ديلي ميل" أن كشافي برشلونة منقسمون حيال صفقة بوغبا، إذ يعتقد البعض منهم أن طريقة لعب برشلونة "التيكي تاكا" تتطلب مخاطرة أقل بالكرة، وحساً كبيراً بشأن التمركز فوق المستطيل الأخضر.

ويعاني بول بوغبا (25 عاماً) من تذبذب واضح في المستوى مع مانشستر يونايتد، حيث يتعرض لانتقادات عديدة من مشجعي الفريق وبعض وسائل الإعلام البريطانية، فضلاً عن توتر علاقته مع مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن بوغبا سيرحل عن مانشستر يونايتد في حال استمرار مورينيو بتدريب الفريق، وتشير المصادر إلى أن بعض الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار برشلونة ويوفنتوس مهتمة بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي.

الجدير ذكره أن عقد بوغبا مع "الشياطين الحمر" يمتد حتى 2021، فيما تبلغ قيمته المالية حالياً تقريباً 90 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في شؤون اللاعبين.