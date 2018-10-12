نجوم برشلونة يعطون الضوء الأخضر للصفقة المنتظرة!

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" أن لاعبي برشلونة يريدون من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي لا يعيش حالياً أحسن أيامه مع فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأوضح الموقع البريطاني أن ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه يعتقدان أن برشلونة سيستفيد من صفقة بوغبا، وأضاف أن مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي متحمس بدوره للظفر بخدمات الفائز بكأس العالم مع منتخب "الديكة"، وتابع نفس المصدر أن بوغبا تربطه صداقة وثيقة مع كل من صامويل أومتيتي وعثمان ديمبيلي، ما قد يُسهل من مهمة انتقاله إلى النادي الكتالوني.
في المقابل، أكد موقع "ديلي ميل" أن كشافي برشلونة منقسمون حيال صفقة بوغبا، إذ يعتقد البعض منهم أن طريقة لعب برشلونة "التيكي تاكا" تتطلب مخاطرة أقل بالكرة، وحساً كبيراً بشأن التمركز فوق المستطيل الأخضر.
ويعاني بول بوغبا (25 عاماً) من تذبذب واضح في المستوى مع مانشستر يونايتد، حيث يتعرض لانتقادات عديدة من مشجعي الفريق وبعض وسائل الإعلام البريطانية، فضلاً عن توتر علاقته مع مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو.
وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن بوغبا سيرحل عن مانشستر يونايتد في حال استمرار مورينيو بتدريب الفريق، وتشير المصادر إلى أن بعض الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار برشلونة ويوفنتوس مهتمة بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي.
الجدير ذكره أن عقد بوغبا مع "الشياطين الحمر" يمتد حتى 2021، فيما تبلغ قيمته المالية حالياً تقريباً 90 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في شؤون اللاعبين.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري