نجوم بايرن ميونيخ يوجهون طلبا لإدارة الفريق

نهاية الأسبوع الماضي، خطف "الساحر" فيليبي كوتينيو الأضواء من باقي لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم، فقد قدم الدولي البرازيلي مستوى رائعاً في مباراة بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن، ونجح في تسجيل هاتريك وصنع هدفين أخرين.

ويبدو أن تألق فيليبي كوتينيو، قد دفع لاعبي بايرن ميونيخ إلى الخروج عن تحفظهم المعتاد، والتوجه برسالة مستعجلة إلى إدارة النادي البافاري، من أجل ضمان بقاء الدولي البرازيلي مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

فقد ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن لاعبي بايرن ميونيخ، طالبوا إدارة الفريق بالتعاقد مع فيليبي كوتينيو بشكل نهائي. وانتقل فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ بداية هذا الموسم قادماً من برشلونة على سبيل الإعارة. ويمكن للنادي البافاري ضم اللاعب نهائياً عبر تفعيل بند الشراء مقابل دفع 120 مليون يورو.

وعلق نجم بايرن ميونيخ دافيد آلابا على تألق فيليبي كوتينيو في مباراة فيردر بريمن قائلاً :"إذا شاهدت مباراة اليوم، فيجب عليك شراء (كوتينيو)". أما هداف الفريق ليفاندوفسكي فقد قال: "نحن في حاجة إلى مثل هذا اللاعب، أنا سعيد جداً لأنه أظهر ما هو قادر عليه".

من جهة أخرى، ذكر موقع "شبورت" الألماني أن ضم فيليبي كوتينيو بشكل نهائي ليس حاليا أولوية بالنسبة لباريرن ميونيخ، وأضاف أن مبلغ 120 مليون يورو لضم الدولي البرازيلي يعتبر كبيراً للفريق البافاري العملاق.