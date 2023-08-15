 نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة | جميع المحتويات | DW | 15.08.2023

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رياضة

نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة

بعد وصول كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي حوّل صندوق الاستثمار السعودي أربعة أندية إلى شركات ليفتح أمامها وأندية أخرى أبواب التعاقد مع أبرز النجوم، مستقطبا إياهم بصفقات مغرية. جولة مع أبرز تلك الصفقات.

  • Saudi-Arabien Riad | al-Nasr FC | Vorstellung neuer Spieler Cristiano Ronaldo

    عام 2023، بداية لم تخطر ببال

    صحيح أن الدوري السعودي لكرة القدم، هو دوري محترفين منذ 2009، وهو مقصد لنجوم كرة تألقوا في ملاعب مختلفة في العالم العربي والعالم، إلا أن ما حدث في مطلع عام 2023، لم يكن يخطر ببال أحد. فقد أعلن نادي النصر السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023 التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

  • Fußball | Cristiano Ronaldo bei Al-Nasr

    رونالدو يختار النصر - صفقة فلكية وتحد ينتظره

    عند التعاقد معه كان رونالدو يبلغ 37 عاما، وقدرت صفقة انتقاله إلى النصر لمدة موسمين ونصف حتى حزيران/ يونيو 2025، بأكثر من 440 مليون يورو. مول الصفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأوضح رونالدو في الرياض أنه تلقى عروضا من أندية عديدة "لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءًا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديًا".

  • FOTOMONTAGE. Sadio Manae vor Wechsel zum saudischen Club Al-Nassr

    ماني من بايرن ميونيخ إلى النصر

    انتقال رونالدو إلى النصر فتح شهية نجوم آخرين للانتقال إلى النادي السعودي مثل المهاجم السنغالي ساديو ماني (31 عاما)، الذي ترك بايرن ميونيخ بعد عام واحد، وقدرت الصفقة بـ30 مليون يورو مع راتب 40 مليون يورو سنويا. وانتقل للنصر أيضا النجم الإيفواري سيكو فوفانا (28 عاما) أحد أبرز لاعبي لنس بصفقة مقدرة بـ25 مليون يورو. وكذلك الكرواتي مارسيلو بروزفيتش (30 عاما) نجم الإنتر، بصفقة مقدّرة بـ21 مليون يورو.

  • Deutschland | ITB 2023 | Messestand Saudi-Arabien

    ميسي يدير ظهره للهلال

    أما الهلال، الغريم التقليدي للنصر، فحاول التعاقد مع الغريم التقليدي لرونالدو، النجم الأرجنتيني ليون ميسي، ليكونا ثنائيا متنافسا في الدوري السعودي كما كان يوما ما في الدوري الإسباني. وبعد زيارات قام بها ميسي للسعودية وتصريحات من مصادر مختلفة بتعاقده مع الهلال، فاجأ ميسي الجميع بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

  • Fußball Brasilien vs. Ghana Freundschaftsspiel

    "نيمار هلالي"

    وفاجأ الهلال السعودي الجميع وأعلن الثلاثاء (15 أغسطس/ آب 2023) تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار قادما من باريس سان جيرمان وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "نيمار هلالي". وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عاما على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.

  • Fußball WM 2022 Katar | Ecuador v Senegal

    الهلال يعزز كتيبته

    وقبلها نجح الهلال فى التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي (32 عاما)، نجم تشيلسى الإنجليزي في صفقة مقدرة بـ 23 مليون يورو. كما تعاقد أيضا مع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (28 عاماً) من لاتسيو، حتى 2026 مقابل 40 مليون يورو.

  • Russland | Fußball | Zenit St Petersburg | Claudinho und Malcom

    مالكوم البرازيلي إلى الهلال بـ60 مليون يورو

    وتعاقد الهلال كذلك مع نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش (26 عاماً) أبرز نجوم ولفرهامبتون بصفقة مقدّرة بستين مليون دولار، وكذلك الجناح البرازيلي مالكوم (26 عاماً) من زينيت الروسي (وسط الصورة) بصفقة مقدّرة بستين مليون يورو أيضا.

  • UEFA Champions League | Real Madrid vs Paris Saint-Germain | Tor: (3:1) Karim Benzema

    بنزيمة في اتحاد جدة

    أما اتحاد جدة فحقق صفقات من العيار الثقيل بحجم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما)، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد الإسباني، وأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وراتب مقدّر بـ200 مليون يورو. وفاز بنزيمة مع الريال بدوري أبطال أوروبا خمس مرات. والآن سيتطلع بنزيمة إلى الفوز بدوري أبطال أسيا، ففريقه الاتحاد هو بطل دوري روشن، المسمى على اسم الشركة الراعية للبطولة السعودية.

  • Ngolo Kante - Chelsea

    كانتي وفابينيو يرافقان بنزيمة في الاتحاد

    وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي (32 عاماً) من تشيلسي الإنجليزي، كلاعب حر لثلاث سنوات. وقد يصل راتبه بحسب تقارير إلى 100 مليون يورو في العام. كما تعاقد مع البرازيلي فابينيو (29 عاماً) بصفقة مقدّرة بـ47 مليون يورو حتى 2026، من ليفربول، إضافة إلى التعاقد مع الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (24 عاماً) من سلتيك الاسكتلندي لمدة ثلاث سنوات.

  • Champions League Halbfinale - Manchester City v Paris St Germain Tor: (2 : 0)

    رياض محرز أهلاوي

    أما الأهلي الصاعد من جديد لدوري روشن فوضع خطة لاستعادة مكانته فى الدوري السعودي وتعاقد مع الجناح الجزائري رياض محرز (32 عاماً) الذي قضى مع مانشستر سيتي الإنجليزي خمسة مواسم أحرز خلالها 11 لقباً، بينها أربعة في الدوري، وذلك بصفقة مقدّرة بـ30 مليون جنيه حتى 2027.

  • Fußball Klub-WM in Doha | Monterrey vs Liverpool

    فيرمينو وميندي إلى الأهلي أيضا

    وتعاقد الأهلي مع البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عاماً) من ليفربول، في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات. وتعاقد مع الحارس السنغالي إدوار مندي (31 عاماً) من تشيلسي، في صفقة مقدّرة بـ22 مليون دولار زائد راتب 15 مليون دولار مع المكافآت. وقد اختاره الاتحاد الدولي أفضل حارس في العالم عام 2021. وللأهلي انتقل أيضا الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (26 عاماً) من نيوكاسل الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.

  • FBL-C1-EUR-LIVERPOOL-VILLARREAL

    ليفربول حاضر بقوة في الدوري السعوي

    أما الاتفاق، فتعاقد مع الإنجليزي جوردان هندرسون (33 عاماً)، قائد ليفربول السابق. وسيحصل على 915 ألف دولار أسبوعياً بحسب تقارير صحافية. وتعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (27 عاماً) المنتهي عقده مع ليون والمدافع الاسكتلندي جاك هندري (28 عاماً) من كلوب بروج البلجيكي. وتعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد (43 عاماً) أسطورة ليفربول. ويتطلع جيرارد للحلول بين الأربعة الأوائل في الدوري السعودي.


  • Saudi-Arabien Riad | al-Nasr FC | Vorstellung neuer Spieler Cristiano Ronaldo

    عام 2023، بداية لم تخطر ببال

    صحيح أن الدوري السعودي لكرة القدم، هو دوري محترفين منذ 2009، وهو مقصد لنجوم كرة تألقوا في ملاعب مختلفة في العالم العربي والعالم، إلا أن ما حدث في مطلع عام 2023، لم يكن يخطر ببال أحد. فقد أعلن نادي النصر السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023 التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

  • Fußball | Cristiano Ronaldo bei Al-Nasr

    رونالدو يختار النصر - صفقة فلكية وتحد ينتظره

    عند التعاقد معه كان رونالدو يبلغ 37 عاما، وقدرت صفقة انتقاله إلى النصر لمدة موسمين ونصف حتى حزيران/ يونيو 2025، بأكثر من 440 مليون يورو. مول الصفقة صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وأوضح رونالدو في الرياض أنه تلقى عروضا من أندية عديدة "لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءًا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديًا".

  • FOTOMONTAGE. Sadio Manae vor Wechsel zum saudischen Club Al-Nassr

    ماني من بايرن ميونيخ إلى النصر

    انتقال رونالدو إلى النصر فتح شهية نجوم آخرين للانتقال إلى النادي السعودي مثل المهاجم السنغالي ساديو ماني (31 عاما)، الذي ترك بايرن ميونيخ بعد عام واحد، وقدرت الصفقة بـ30 مليون يورو مع راتب 40 مليون يورو سنويا. وانتقل للنصر أيضا النجم الإيفواري سيكو فوفانا (28 عاما) أحد أبرز لاعبي لنس بصفقة مقدرة بـ25 مليون يورو. وكذلك الكرواتي مارسيلو بروزفيتش (30 عاما) نجم الإنتر، بصفقة مقدّرة بـ21 مليون يورو.

  • Deutschland | ITB 2023 | Messestand Saudi-Arabien

    ميسي يدير ظهره للهلال

    أما الهلال، الغريم التقليدي للنصر، فحاول التعاقد مع الغريم التقليدي لرونالدو، النجم الأرجنتيني ليون ميسي، ليكونا ثنائيا متنافسا في الدوري السعودي كما كان يوما ما في الدوري الإسباني. وبعد زيارات قام بها ميسي للسعودية وتصريحات من مصادر مختلفة بتعاقده مع الهلال، فاجأ ميسي الجميع بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

  • Fußball Brasilien vs. Ghana Freundschaftsspiel

    "نيمار هلالي"

    وفاجأ الهلال السعودي الجميع وأعلن الثلاثاء (15 أغسطس/ آب 2023) تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار قادما من باريس سان جيرمان وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "نيمار هلالي". وذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي اتفق مع المهاجم البالغ عمره 31 عاما على تقاضيه 160 مليون يورو (175 مليون دولار) خلال موسمين.

  • Fußball WM 2022 Katar | Ecuador v Senegal

    الهلال يعزز كتيبته

    وقبلها نجح الهلال فى التعاقد مع قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي (32 عاما)، نجم تشيلسى الإنجليزي في صفقة مقدرة بـ 23 مليون يورو. كما تعاقد أيضا مع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (28 عاماً) من لاتسيو، حتى 2026 مقابل 40 مليون يورو.

  • Russland | Fußball | Zenit St Petersburg | Claudinho und Malcom

    مالكوم البرازيلي إلى الهلال بـ60 مليون يورو

    وتعاقد الهلال كذلك مع نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش (26 عاماً) أبرز نجوم ولفرهامبتون بصفقة مقدّرة بستين مليون دولار، وكذلك الجناح البرازيلي مالكوم (26 عاماً) من زينيت الروسي (وسط الصورة) بصفقة مقدّرة بستين مليون يورو أيضا.

  • UEFA Champions League | Real Madrid vs Paris Saint-Germain | Tor: (3:1) Karim Benzema

    بنزيمة في اتحاد جدة

    أما اتحاد جدة فحقق صفقات من العيار الثقيل بحجم الفرنسي كريم بنزيمة (35 عاما)، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد الإسباني، وأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات وراتب مقدّر بـ200 مليون يورو. وفاز بنزيمة مع الريال بدوري أبطال أوروبا خمس مرات. والآن سيتطلع بنزيمة إلى الفوز بدوري أبطال أسيا، ففريقه الاتحاد هو بطل دوري روشن، المسمى على اسم الشركة الراعية للبطولة السعودية.

  • Ngolo Kante - Chelsea

    كانتي وفابينيو يرافقان بنزيمة في الاتحاد

    وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي (32 عاماً) من تشيلسي الإنجليزي، كلاعب حر لثلاث سنوات. وقد يصل راتبه بحسب تقارير إلى 100 مليون يورو في العام. كما تعاقد مع البرازيلي فابينيو (29 عاماً) بصفقة مقدّرة بـ47 مليون يورو حتى 2026، من ليفربول، إضافة إلى التعاقد مع الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" (24 عاماً) من سلتيك الاسكتلندي لمدة ثلاث سنوات.

  • Champions League Halbfinale - Manchester City v Paris St Germain Tor: (2 : 0)

    رياض محرز أهلاوي

    أما الأهلي الصاعد من جديد لدوري روشن فوضع خطة لاستعادة مكانته فى الدوري السعودي وتعاقد مع الجناح الجزائري رياض محرز (32 عاماً) الذي قضى مع مانشستر سيتي الإنجليزي خمسة مواسم أحرز خلالها 11 لقباً، بينها أربعة في الدوري، وذلك بصفقة مقدّرة بـ30 مليون جنيه حتى 2027.

  • Fußball Klub-WM in Doha | Monterrey vs Liverpool

    فيرمينو وميندي إلى الأهلي أيضا

    وتعاقد الأهلي مع البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عاماً) من ليفربول، في صفقة انتقال حر لثلاث سنوات. وتعاقد مع الحارس السنغالي إدوار مندي (31 عاماً) من تشيلسي، في صفقة مقدّرة بـ22 مليون دولار زائد راتب 15 مليون دولار مع المكافآت. وقد اختاره الاتحاد الدولي أفضل حارس في العالم عام 2021. وللأهلي انتقل أيضا الجناح الفرنسي آلان سان-ماكسيمان (26 عاماً) من نيوكاسل الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.

  • FBL-C1-EUR-LIVERPOOL-VILLARREAL

    ليفربول حاضر بقوة في الدوري السعوي

    أما الاتفاق، فتعاقد مع الإنجليزي جوردان هندرسون (33 عاماً)، قائد ليفربول السابق. وسيحصل على 915 ألف دولار أسبوعياً بحسب تقارير صحافية. وتعاقد مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيليه (27 عاماً) المنتهي عقده مع ليون والمدافع الاسكتلندي جاك هندري (28 عاماً) من كلوب بروج البلجيكي. وتعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد (43 عاماً) أسطورة ليفربول. ويتطلع جيرارد للحلول بين الأربعة الأوائل في الدوري السعودي.