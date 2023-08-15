نجوم الكرة العالمية في دوري "روشن" – الدوري السعودي يدخل حقبة جديدة

عام 2023، بداية لم تخطر ببال

صحيح أن الدوري السعودي لكرة القدم، هو دوري محترفين منذ 2009، وهو مقصد لنجوم كرة تألقوا في ملاعب مختلفة في العالم العربي والعالم، إلا أن ما حدث في مطلع عام 2023، لم يكن يخطر ببال أحد. فقد أعلن نادي النصر السعودي في يناير/ كانون الثاني 2023 التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.