نجم مانشستر يونايتد يُدير ظهره لمواقع التواصل الاجتماعي

في خطوة تحمل دلالة كبيرة، قرر ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد أن يعزل نفسه قليلا عن مواقع التواصل الاجتماعي. الهداف الإنجليزي مرّ بموسم مخيب للآمال، ويريد أن ينفض الغبار عن نفسه والعودة بقوة إلى الميادين.

لاشك أن ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد من بين أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فالدولي الإنجليزي يمتلك حاسة تهديفية رائعة أمام المرمى، كما أنه يتسبب بصداع رأس دائم للمدافعين وحراس المرمى على حد سواء.

بيد أن مهاجم "الشياطين الحُمر" اكتفى بتسجيل 8 أهداف فقط ومرّ بموسم صعب للغاية، لدرجة أن مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت قرر استبعاده من قائمة المُنتخب الإنجليزي، التي ستشارك في يورو 2024 بألمانيا صيف السنة الحالية.

ويبدو أن ماركوس راشفورد قرر اتخاذ قرار فريد من نوعه، من أجل إعادة ترتيب أوراقه والعودة بقوة إلى سابق عهده، لا سيما وأن مانشستر يونايتد مُقبل على تغييرات كثيرة.

أما عن القرار، فهو أن ماركوس راشفورد قرر الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز على الراحة والاسترخاء الذهني، وفق ما أورده موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب ماركوس راشفورد على حسابه الخاص في موقع "إكس"، تويتر سابقا: "لقد حان الوقت للابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لبضعة أسابيع". وأضاف: "إنني أخطط للراحة والاسترخاء ذهنيا بعد موسم مليء بالتحديات على المستوى الفردي".

وواصل راشفورد كلامه: "شكرا للجماهير، التي وقفت بجانبي خلال الفترة الصعبة. وإلى أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، فتذكروا أننا نبقى دائما معا في يونايتد".

وكان ماركوس راشفورد قد تعرض لانتقادات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تراجع مستواه، وحملت بعض جماهير مانشستر يوناتيد راشفود المسؤولية عن إهدار عدة نقاط.

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية سابقة أن مانشستر يونايتد سيقوم بتغييرات كبيرة صيف السنة الحالية للعودة إلى سكة الألقاب. وأوضحت صحيفة "تيلغراف" البريطانية أن إدارة مانشستر يوناتيد لا تُمانع في بيع ماركوس راشفورد، لكن شريطة وصول عرض مُناسب.

وفشل مانشستر يوناتيد في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالمركز الـ 8 فقط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. لكن فريق "الشياطين الحمر" نجح في التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي بهدفين مقابل واحد.