نجم مانشستر يونايتد السابق يبرز دور صلاح في تألق ماني

منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم "البرميرليغ" ونجم ليفربول ساديو ماني يجذب الأنظار إليه بقوة من مباراة إلى آخرى، فالدولي السنغالي الموهوب ساهم في تحقيق "الريدز" للفوز في أكثر من مباراة، فضلاً عن تصدره ترتيب هدافي ليفربول في "البريمييرليغ" حتى الآن برصيد خمسة أهداف.

ويبدو أن تألق ساديو ماني، لا يُعزى فقط إلى موهبته الكروية بل أيضاً إلى بعض نجوم ليفربول، الذين يساعدون ماني بطريقة أو بأخرى في مواصلة نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر. وفي هذا الشأن، قال نجم مانشستر يونايتد السابق دارين فليتشر إن ساديو ماني، يستفيد كثيراً من فرض الفرق المنافسة رقابة لصيقة على زميله في الفريق محمد صلاح.

وأوضح فليتشر في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن خصوم ليفربول يركزون بشكل أكبر على محمد صلاح في الملعب، ما يمنح ساديو ماني الفرصة للتقدم إلى الأمام وتسجيل الأهداف الواحد تلو الآخر.

وتابع الدولي الاسكتلندي السابق: "لا يمكنك التركيز حقاً على لاعب واحد لأن الآخر سيستفيد من الوضع"، مضيفاً :"يجب أن تكون حذراً منهم جميعاً، فثلاثي مقدمة ليفربول (صلاح، ماني، فيرمينو) خطير جداً في طريقة لعبه".

من جهة، ينزل ليفربول غداً الأحد ( 20 أكتوبر/تشرين الأول 2019) ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد في قمة الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي. ويسعى "الريدز" بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب إلى مواصلة مسيرته الرائعة في "البريميرليغ" من دون خسارة، فيما يأمل مانشستر يونايتد في تدارك بدايته المتعثرة والعودة إلى سكة الانتصارات من جديد.