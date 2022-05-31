نجم مانشستر سيتي على طاولة بايرن ميونيخ

يبدو أن فريق بايرن ميونيخ الألماني قد وجه أنظاره بشكل كبير نحو الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك على أمل التعاقد مع نجوم امتعوا وأبدعوا لسنوات في "البريميرلييغ"، وفازوا بكل الألقاب الممكنة مع فرقهم.

فقد أشار موقع "شبورت" الألماني أن بايرن ميونيخ ليس مهتما فقط بنجم ليفربول ساديو ماني ، بل أيضاً بنجم آخر فاز قبل أسابيع بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه مانشستر سيتي.

أما عن هذا النجم، فهو رحيم ستيرلينغ، الذي يبدو أن قصته الكروية مع مانشستر سيتي قد وصلت إلى نهايتها. وأفاد موقع "شبورت" اعتماداً على معلومات مستقاة من وسائل إعلام بريطانية أن بايرن ميونيخ يضع رحيم ستيرلينغ ضمن خططه.

وتابع نفس المصدر أن الفريق البافاري يرغب في ضم رحيم ستيرلينيغ، إلا أن المهمة لن تكون سهلة على ما يبدو، إذ يسيل ستيرلينغ لعاب أندية أخرى أبرزها تشيلسي الإنجليزي وريال مدري الإسباني.

وأوضح موقع "شبورت" أن رحيم ستيرلينغ لم يعد سعيداً في الآونة الأخيرة، لاسيما وأنه خرج من حسابات مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ولا يحصل إلا على دقائق لعب قليلة للغاية.

ويملك رحيم ستيرلينغ (27 عاماً) عقداً مع فريق مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023. ويتوقع أن يحاول السيتي بيع لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أمل تجنب رحيله مجاناً في الصيف القادم.

يشار إلى بايرن ميونيخ، يحاول تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة مميزة، لاسيما بعد رحيل أكثر من لاعب عن تشكيلة الفريق البافاري. فضلاً عن رغبة هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي الواضحة بالرحيل عن الفريق صيف هذه السنة.

ر.م/ع.ج.م