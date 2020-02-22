نجم مانشسترسيتي يعترف: ابنتي تؤدي أغنية "مو" صلاح

رغم المنافسة الشرسة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، إلاّ أن ذلك لم يمنع ابنة واحد من نجوم "الأزرق السماوي" في المواسم الأخيرة من التعبير عن تشجيعها لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ففي مقابلة نقلتها صحيفة "ميرور"البريطانية، كشف نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ أن ابنته ميلودي (7 أعوام) تُشجع فريق ليفربول، وأضاف الدولي الإنجليزي أن ابنته تُغني كذلك أغنية نجم "الريدز" محمد صلاح.
وقال ستيرلينغ إن ابنته لديها جانب من شخصيته، حيث تُحب المزاح وأداء أغنية "مو" صلاح. وأضاف: "إنها تعرف المنافسة بين ليفربول والفريق الذي ألعب له، لذلك فهي تحاول أن تُغضبني. لكن هذه هي شخصيتها".
وتابع الجناح الإنجليزي السريع والماهر "كرة القدم تأخذ الكثير من وقتك لكن في نهاية اليوم وعندما تُصبح الأمور، فإن رؤية الأطفال هي أهم جزء في اليوم وهو ما يجعلك سعيداً"، وأضاف: "عندما أعود للمنزل يكون كل شيء مثالياً".
يشار إلى أن رحيم ستيرلينغ (25 عاما)، حمل قميص ليفربول لعدة سنوات إلاّ أنه انتقل إلى مانشستر سيتي وتألق معه بشكل كبير. ويدخل الدولي الإنجليزي قائمة اهتمامات عدة أندية أوروبية كبيرة وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يرغب بقوة في الحصول على خدماته بداية من الموسم القادم.
-
محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!
محمد صلاح
خيال الرسامة الروسية أوغا ليسنكوغا التي عادة ما تحب رسم القطط، أوحى لها برسم محمد صلاح مثل قط سمين. رغم أن محمد صلاح نحيف البنية.
-
محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!
يحك رأسه حين يفكر
رسم الفنان الألماني روني هايمان لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. لمساته الفنية تظهر اللاعبين في حالات اعتادوا على القيام بها، مثل اللاعب توماس مولر الذي يحك رأسه غالباً، خصوصاً في اللقاءات الصحفية.
-
محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!
جمال "رونالدو"
بعد أن سخر العالم كله من تمثال كريستاينو رونالدو البرونزي في مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية، قرر الرسام الإيطالي خوسيه سالا، رسمه على حقيقته وإظهار "جماله". فهل أظهر الإيطالي صورة البرتغالي الحقيقية في الصورة؟
-
محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!
فارس إنجليزي
نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين أظهره الفنان السويسري ومصمم الرسوم المتحركة نايل شتوبنغز، كفارس انجليزي جاحظ العينين. يهتم الفنانون عادة بأشياء لا يهتم بها عادة الآخرون.
-
محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!
هل هذا ميسي؟
هل يمكن التعرف على صاحب الصورة الأصلية ليونيل ميسي لو شاهد المرء الصورة الكاريكاتيرية أولاً؟. هذه الصورة من رسم الفنان البريطاني أندي توكر، الذي حول ميسي إلى شخصية كاريكاتيرية مختلفة تماما.
-
محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!
الأرض تتشقق
لاحظ الفنان البلجيكي كونستانتين زوننبيرغ أن ركلات موطنه، مهاجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروينه، قوية جدا. فما كان من الفنان إلا أن رسم مواطنه والأرض تتشقق من تحته.
-
محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!
منتخب "الديوك"
أخذ الفنان السويسري باتريك غراف على عاتقه رسم لاعبي منتخب فرنسا وهم يتكلمون. والصورة للمهاجم بوغبا إذ يقول بما معناه "تمريرة محكمة".
-
محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!
كاتالوني من القرن السادس عشر
الكاتالوني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني، تخيله الفنان السويسري بيتر بريم كشخصية من القرن السادس عشر. بيكيه يرتدي ملابس تقليدية تلائم ذلك العصر. ولم ينس الفنان وضع شعار برشلونة على صدر المدافع الذي يفتخر بكونه من كاتالونيا. إعداد: سلكه فونش/ عباس الخشالي