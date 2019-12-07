نجم ليفربول "يسخر" من كلوب!

يُعد جميس ميلنر من اللاعبين، الذين يتسمون بروحة قتالية عالية فوق المستطيل الأخضر، فنجم ليفربول لا يتردد في استخدام قوته الجسدية من أجل استعادة الكرة من الخصم، ما يجعله يدخل في جدال مع الخصوم.

ورغم هذه الصورة الرائجة عن نجم "الريدز" فوق أرضية الملعب، إلاّ أن جيمس ميلنر من اللاعبين الذين يتميزون بحس عالٍ من الفكاهة والسخرية، لاسيما مع أشخاص يتقاسم معهم أغلب الأوقات في عالم الساحرة المستديرة.

وانضم مدرب ليفربول يورغن كلوب إلى قائمة الأشخاص الذين طالتهم سخرية جيمس ميلنر، ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية قال ميلنر، إنه لعب دوراً مهماً في بقاء المدرب الألماني مع ليفربول.

وقال جيمس ميلنر (33 عاماً)، إنه من الواضح أن يورغن كلوب انتظر تمديد عقدي ليجدد هو أيضاً عقده، مضيفاً بطريقة ساخرة: "هذا يجعلني أشعر بأهمية أكبر".

وجدد كل من جيمس ميلنر ويورغن كلوب عقدهما في نفس اليوم مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ سيواصل ميلنر رحلته مع "الريدز" حتى سنة 2022، فيما سيستمر يورغن كلوب حتى سنة 2024.

يشار إلى ليفربول، يستقبل اليوم السبت واتفورد متذيل ترتيب "البريميرليغ". ويسعى "الريدز" إلى تحقيق الانتصار ومواصلة سلسلته الرائعة هذا الموسم من دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ر.م/ ع.ج