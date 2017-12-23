 نجم ليفربول كيتا يكشف عن مخاوفه الغريبة خارج المستطيل الأخضر | عالم الرياضة | DW | 02.07.2018

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عالم الرياضة

نجم ليفربول كيتا يكشف عن مخاوفه الغريبة خارج المستطيل الأخضر

نجم ليفربول الجديد نابي كيتا يكشف عن أكبر مخاوفه بعيدا عن المستطيل الأخضر. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، في ظل توقعات بتألق النجم الغيني مع "الريدز"، الذي يريد استعادة أمجاده الكروية من جديد. فمن ماذا يخاف كيتا؟

RB Leipzig v Hertha BSC - Bundesliga Naby Keita (Getty Images/B.Streubel)

كيتا بقميص فريقه السابق لايبزيغ، صورة من الأرشيف.

كثيرا ما ارتعدت فرائص حراس المرمى أمام الدولي الغيني نابي كيتا، فنجم فريق لايبزيغ الألماني السابق واحد من أكثر اللاعبين، الذين يستغلون أنصاف الفرص من أجل هز شباك الخصوم، ومساعدة فرقهم على حصد الفوز تلو الآخر.

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بالنسبة لمدرب ليفربول يورغن كلوب سيبقى ليفربول مصدر "إزعاج قوي" لمانشستار سيتي الحائز على لقب الدوري الانجليزي. ولكن وقبل التفكير في الموسم المقبل هناك مواجهات مصيرية بانتظار كلوب، فهذا الموسم لم ينته بعد. (23.04.2018)

صفقة مربحة للجميع هي صفقة انتقال لاعب خط وسط لايبزيغ الغاني نابي كيتا إلى ليفربول الإنجليزي. كيتا سيبقى موسماً كاملاً مع لايبزيغ على سبيل الإعارة، أما حسابات المال بين الناديين ففيها تفاصيل أخرى مثيرة. (29.08.2017)

وقبل أيام قليلة، قدم فريق ليفربول نجمه الجديد نابي كيتا إلى وسائل الإعلام، إذ يُعول النادي الإنجليزي العريق كثيرا على تألق كيتا، الذي يُتوقع أن يكون صفقة ناجحة، لما يتمتع به من مؤهلات كروية كبيرة، وقدرة على تغيير نتائج المباريات.

بيد أن الدولي الغيني كشف مؤخرا عن أكبر مخاوفه، والتي لا علاقة لها بعالم الساحرة المستديرة، فقد قال كيتا "أخاف حقا من الكلاب الصغيرة ومن الكلاب بشكل عام"، وأضاف وفق ما أشار إليه موقع جريدة "ذا صن" البريطانية، أنه في وطنه يمكن للكلاب أن تكون عنيفة، غير أن الوضع مغاير نوعا ما في( بريطانيا)، على حد قوله.

في المقابل، سيرتدي نابي كيتا (23 عاما) مع فريقه الجديد ليفربول قميص أسطورة النادي ستيفن جيرارد (رقم 8)، الذي قدم بنفسه القميص إلى القادم الجديد، فيما عبر الدولي الغيني عن فرحته الكبيرة بذلك، مؤكدا أن ذلك كان بمثابة "مفاجأة".

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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